“No lo hago por venganza”: Cruz Martínez contrademanda a Alicia Villarreal por difamación

Cruz Martínez anunció que ha iniciado una contrademaanda por difamación contra su exesposa, la cantante Alicia Villarreal. Esta acción legal se produce después de que el productor fuera vinculado a proceso por el presunto delito de violencia familiar. Martínez ha declarado que su objetivo principal es defender su nombre y su legado, pues “lo hago por dignidad”.

Vinculado a proceso en Nuevo León

El músico y productor ha sido vinculado a proceso por un juez de control en Monterrey, Nuevo León. Los cargos en su contra son por presunta violencia familiar en sus modalidades física, psicológica y patrimonial en perjuicio de su exesposa, Alicia Villarreal. La resolución fue confirmada por la fiscal Diana Leticia Escobar Rocha.

Tras la audiencia, que se llevó a cabo virtualmente, las autoridades han establecido un plazo de dos meses para realizar la investigación complementaria del caso. Durante este tiempo, Martínez permanecerá bajo medidas cautelares. Estas incluyen la prohibición de acercarse a la cantante, la restricción para acudir a los lugares que ella frecuente y la obligación de presentarse cada 15 días ante las autoridades judiciales.

La denuncia de la cantante cobró fuerza pública luego de que en un concierto en Michoacán, ella realizara un gesto internacionalmente conocido como señal de auxilio por violencia de género. Según la ficha informativa de la denuncia inicial, la agresión ocurrió en el domicilio de la cantante, ubicado en el sector Cumbres, de Monterrey.

Demanda por difamación

En reacción a su situación jurídica, Martínez afirmó a la prensa que ya se encuentra en el proceso de contrademandar a su ex por difamación. Él explicó que solo de esa manera podrá limpiar su nombre e imagen, asegurando que sus hijos llevan su nombre y que él busca defender ese legado.

El productor musical manifestó que su equipo legal ya se está encargando de la demanda por el presunto delito de difamación. Pese a las desavenencias con Alicia Villarreal, Martínez aseguró que no actúa por venganza.

Disputa por cargos desestimados

Cruz Martínez se mostró satisfecho con la decisión del juez, pues asegura que dos de los cargos iniciales hechos por su exesposa fueron desestimados. Él afirmó que las acusaciones de intento de feminicidio y robo “ya no existen”. Por esta razón, asegura que solo resta desmentir el cargo de la supuesta violencia familiar.

Sin embargo, los representantes legales de Alicia Villarreal negaron que los hechos hayan ocurrido de ese modo. En una conferencia ofrecida el 19 de noviembre, sus abogados afirmaron que el músico no ha sido absuelto de ningún delito. Señalaron que solo se abrió una investigación complementaria y que no se estableció que no pudiera darse la tentativa de feminicidio.

Mientras la investigación continúa durante los próximos dos meses, las medidas de protección para la cantante permanecerán vigentes.