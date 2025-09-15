¡No repruebes geografía! Aquí te damos la lista completa de los 32 estados de México y sus capitales
Para los ciudadanos de toda la República Mexicana aprenderse los 32 estados de México y su capital es básico desde la educación primaria. Conocer su historia, su compleja estructura y su dinámica actual también es fundamental.
En buscadores de internet es común encontrar la pregunta ¿Cuál es el nombre original de México? A esto, los historiadores han respondido que deriva del náhuatl “Mēxihco”, que significa “el ombligo de la luna”. No obstante, el nombre actual y oficial de México es en realidad Estados Unidos Mexicanos (EUM) y su capital es Ciudad de México, popularmente conocida como CDMX.
México tiene una superficie cercana a los 1.972.550 Km² (2 millones de kilómetros cuadrados), es el décimo cuarto país más grande del mundo y está situado en la parte meridional de América del Norte, colinda al norte con Estados Unidos, al sureste con Belice y Guatemala, al oriente con el Golfo de México y el Mar Caribe, y al poniente con el Océano Pacífico.
La población de México alcanzó los 129.5 millones de habitantes en 2023, siendo el undécimo país más poblado del mundo, y en esta diversa nación se hablan 68 lenguas originarias.
Estados Unidos Mexicanos se rige como una república representativa, democrática, laica y federal, conformada por 32 entidades federales (31 estados libres y soberanos, más la Ciudad de México) y a continuación te hablaremos de cuáles son las capitales de México:
¿Cuáles son las capitales de México?
Toma nota y apréndete las capitales de los 32 estados de México que te damos a continuación.
-
Aguascalientes – Ciudad de Aguascalientes
-
Baja California – Mexicali
-
Baja California Sur – La Paz
-
Campeche – San Francisco de Campeche
-
Chiapas – Tuxtla Gutiérrez
-
Chihuahua – Chihuahua
-
Ciudad de México – No aplica (Es la capital del país y una entidad federativa por sí misma)
-
Coahuila de Zaragoza – Saltillo
-
Colima – Colima
-
Durango – Victoria de Durango
-
Guanajuato – Guanajuato
-
Guerrero – Chilpancingo de los Bravo
-
Hidalgo – Pachuca de Soto
-
Jalisco – Guadalajara
-
Estado de México – Toluca de Lerdo
-
Michoacán de Ocampo – Morelia
-
Morelos – Cuernavaca
-
Nayarit – Tepic
-
Nuevo León – Monterrey
-
Oaxaca – Oaxaca de Juárez
-
Puebla – Heroica Puebla de Zaragoza
-
Querétaro – Santiago de Querétaro
-
Quintana Roo – Chetumal
-
San Luis Potosí – San Luis Potosí
-
Sinaloa – Culiacán Rosales
-
Sonora – Hermosillo
-
Tabasco – Villahermosa
-
Tamaulipas – Ciudad Victoria
-
Tlaxcala – Tlaxcala de Xicohténcatl
-
Veracruz de Ignacio de la Llave – Xalapa-Enríquez
-
Yucatán – Mérida
-
Zacatecas – Zacatecas
