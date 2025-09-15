¡No repruebes geografía! Aquí te damos la lista completa de los 32 estados de México y sus capitales

Para los ciudadanos de toda la República Mexicana aprenderse los 32 estados de México y su capital es básico desde la educación primaria. Conocer su historia, su compleja estructura y su dinámica actual también es fundamental.

En buscadores de internet es común encontrar la pregunta ¿Cuál es el nombre original de México? A esto, los historiadores han respondido que deriva del náhuatl “Mēxihco”, que significa “el ombligo de la luna”. No obstante, el nombre actual y oficial de México es en realidad Estados Unidos Mexicanos (EUM) y su capital es Ciudad de México, popularmente conocida como CDMX.

México tiene una superficie cercana a los 1.972.550 Km² (2 millones de kilómetros cuadrados), es el décimo cuarto país más grande del mundo y está situado en la parte meridional de América del Norte, colinda al norte con Estados Unidos, al sureste con Belice y Guatemala, al oriente con el Golfo de México y el Mar Caribe, y al poniente con el Océano Pacífico.

La población de México alcanzó los 129.5 millones de habitantes en 2023, siendo el undécimo país más poblado del mundo, y en esta diversa nación se hablan 68 lenguas originarias.

Estados Unidos Mexicanos se rige como una república representativa, democrática, laica y federal, conformada por 32 entidades federales (31 estados libres y soberanos, más la Ciudad de México) y a continuación te hablaremos de cuáles son las capitales de México:

¿Cuáles son las capitales de México?

Toma nota y apréndete las capitales de los 32 estados de México que te damos a continuación.

Aguascalientes – Ciudad de Aguascalientes Baja California – Mexicali Baja California Sur – La Paz Campeche – San Francisco de Campeche Chiapas – Tuxtla Gutiérrez Chihuahua – Chihuahua Ciudad de México – No aplica (Es la capital del país y una entidad federativa por sí misma) Coahuila de Zaragoza – Saltillo Colima – Colima Durango – Victoria de Durango Guanajuato – Guanajuato Guerrero – Chilpancingo de los Bravo Hidalgo – Pachuca de Soto Jalisco – Guadalajara Estado de México – Toluca de Lerdo Michoacán de Ocampo – Morelia Morelos – Cuernavaca Nayarit – Tepic Nuevo León – Monterrey Oaxaca – Oaxaca de Juárez Puebla – Heroica Puebla de Zaragoza Querétaro – Santiago de Querétaro Quintana Roo – Chetumal San Luis Potosí – San Luis Potosí Sinaloa – Culiacán Rosales Sonora – Hermosillo Tabasco – Villahermosa Tamaulipas – Ciudad Victoria Tlaxcala – Tlaxcala de Xicohténcatl Veracruz de Ignacio de la Llave – Xalapa-Enríquez Yucatán – Mérida Zacatecas – Zacatecas

