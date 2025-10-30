¿No sabes cómo conmemorar Halloween y Día de Muertos? Te damos una lista de actividades en BCS

El fin de semana más esperado del año llega cargado de actividades para toda la familia. Desde rodadas temáticas hasta festivales llenos de música, arte y tradición, Los Cabos y La Paz se preparan para celebrar en grande.

Rodadas y fiestas de halloween

Rodada de Halloween – Viernes 31 de octubre, 7:00 p.m.

Están cordialmente invitados a la Rodada de Halloween este viernes. Esta vez se realizará al sur de la ciudad con un ambiente totalmente familiar, donde se regalarán dulces y sonrisas para los pequeños.

La rodada iniciará en Plaza Alameda, donde los niños podrán recibir dulces, y continuará hasta la Casa Club, con más sorpresas para los pequeños.

No olvides llevar tus dulces y tu disfraz ¡MOSTROOO!

Rodada del Terror y Halloween Party – Los Cabos

La cita es en el estacionamiento del AutoZone, desde donde partirá la rodada para culminar con una gran fiesta en Mariscos El Rosario.

Sancho’s Halloween Fiesta – Cabo San Lucas

Disfruta del Special SPOOKEASY Cocktail Menu de 9 a.m. a 11 p.m., dulces para los niños de 5 p.m. a 11 p.m., música con Mike “Goul”bow a las 6 p.m. y videos musicales de Halloween durante toda la noche.

#sanchoscabo

Lee más: Anuncian operativo de seguridad y cierres viales en Cabo San Lucas por Halloween

Tequilas Bar & Grill – Concurso de Disfraces

La noche más aterradora llega este sábado 1 de noviembre a Melchor Ocampo #310, col. Centro.

Habrá concurso de disfraces con premios, música en vivo, juegos y muchas sorpresas desde las 9:00 p.m.

Teléfono: 612 167 2868

Tradiciones y festivales de Día de Muertos

Celebración en MOA – La Paz

Este sábado 1° de noviembre, vive las tradiciones mexicanas en MOA, con música en vivo, pan de muerto, comida típica y actividades para toda la familia.

Calle Antonio Rosales, entre Paseo Álvaro Obregón y Fco. I. Madero

De 8 a.m. a 2 p.m.

#diademuertosenmexico #somosmoa #LaPazBajaCaliforniaSur

Festival en la Unidad Cultural “Prof. Jesús Castro Agúndez”

La explanada se llenará de color con altares, calaveritas, catrinas, talleres infantiles, exposición de carteles y exhibición de altares a partir de las 17:00 horas.

Día de Muertos Todos Santos

Los preparativos ya están listos para este sábado 1 de noviembre 2025. Disfruta de un ambiente lleno de tradición con música, arte y cultura.

#diademuertostodossantos #tradición #mexico

Pasaje del Terror – Club Playerito

Evento familiar con recorrido artístico, kermés, venta de comida regional, artesanías y juegos inflables.

Durante el recorrido por el Callejón Constitución y parques aledaños, se presentarán las puestas en escena “El Festín de la Calaca” y “El Reparto de tierras fosa por fosa” del grupo de teatro Ollin, dirigidos por la Mtra. Guille Sainz del Instituto Municipal de Cultura.

También habrá música en vivo, magia con Ángel Cú y freestyle con la Liga Serpiente.

Festival del Tequila, Mezcal y Desfile Náutico

Celebra nuestras tradiciones en el 2° Festival del Tequila y Mezcal, organizado por empresarios del centro.

La fiesta inicia tras el Desfile Náutico de 3:30 p.m. a 5:00 p.m., seguido del desfile vial por CANIRAC, con callejoneada, autos decorados y música, para terminar en la Plaza Amelia Wilkes con una gran fiesta de folklore y sabor mexicano.

🕔 De 5 p.m. a 10 p.m.

Halloween y Día de Muertos se viven con alegría, color y tradición en cada rincón de Baja California Sur. ¡Prepárate para disfrutar, bailar, compartir dulces y honrar a quienes viven en nuestra memoria!