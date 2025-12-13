¡No son quesos! Estudio de calidad de la PROFECO revela cuáles son las peores marcas de queso manchego

La PROFECO publicó el estudio ¿Queso manchego, procesado o imitación?, realizado por el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor, que evaluó 29 productos vendidos en el mercado nacional bajo la denominación de queso manchego o con esa descripción en su etiqueta. El análisis incluyó pruebas de contenido neto, cantidad de sodio, tipo de grasa, aporte nutrimental, contenido energético y veracidad de la información mostrada al consumidor de producto declarada en sus envases, varios contienen ingredientes o procesos que los alejan de lo que debería ser un queso manchego, lo que ha generado preocupación entre especialistas en consumo.

PROFECO advirtió que al menos cinco marcas populares que resaltan la palabra “manchego” en sus empaques en realidad corresponden a productos procesados, lo que puede inducir a error a los consumidores que buscan un queso con características lácteas tradicionales. Entre estas marcas se encuentran:

Lala Manchego (queso fundido tipo manchego procesado pasteurizado)

Great Value Queso Manchego (procesado en rebanadas)

Kraft Singles Manchego (queso procesado tipo manchego)

Zwan Premium Manchego (queso procesado tipo manchego)

FUD Americano Manchego Ahumado Rebanado (fundido)

Estas presentaciones suelen utilizar grasas no lácteas, aditivos u otros ingredientes que las alejan de la composición de un queso natural tradicional, aspecto que se refleja tanto en su perfil nutrimental como en su etiquetado.

Además, el estudio identificó otros productos con deficiencias de etiquetado, tales como falta de información completa del fabricante o instrucciones de conservación, lo que también puede complicar la correcta elección por parte de los consumidores.

Ante esto, la PROFECO recomendó a los consumidores prestar atención a las etiquetas, revisar ingredientes y verificar que el producto cumpla con las normas oficiales mexicanas de información comercial y nutricional para evitar confusiones y engaños. Los resultados completos del Estudio de Calidad están disponibles en la Revista del Consumidor del mes de diciembre, donde también se detallan las observaciones específicas por marca y tipo de incumplimiento.

