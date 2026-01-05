No tires los muñecos de la Rosca de Reyes: guía para reciclarlos y donar en México

Tras la celebración del Día de Reyes, millones de familias mexicanas parten la tradicional Rosca de Reyes en compañía de sus seres queridos. Además de los momentos de convivencia, esta costumbre genera una gran cantidad de muñecos de plástico, incluidos dentro del pan, que muchas veces terminan en la basura o en algún cajón sin uso.

Estos pequeños figuras representan al Niño Jesús y forman parte del simbolismo de esta fiesta, pero también generan un residuo plástico considerable. Aunque parecen inofensivos, su material —polipropileno o plástico No. 5— es reciclable, y varias organizaciones civiles y plataformas de reciclaje han impulsado campañas para darles una segunda vida útil.

El plástico No. 5, además de ser el mismo material de envases como tapas de botellas, envases de crema o yogurt, puede separarse y procesarse en centros de acopio especializados, reduciendo la cantidad de residuos que terminan en rellenos sanitarios o en el medio ambiente.

Opciones para reciclar o donar tus muñecos

Aquí algunas de las alternativas disponibles en México:

Banco de Tapitas A.C. – Esta organización no solo recolecta taparroscas de plástico, sino también los muñecos de la Rosca de Reyes para apoyar tratamientos médicos para niños con cáncer. Su sede principal está en Playa Pichilingue 31, Militar Marte, Ciudad de México .

Ecolana – Plataforma digital que facilita el reciclaje en diversas ciudades del país. A través de su sitio (ecolana.com.mx) puedes localizar centros de acopio cercanos que reciben plástico No. 5 , incluyendo los muñecos de la rosca.

Fundación Alianza Anticáncer Infantil – Esta asociación también acepta los muñecos y otros residuos plásticos, destinándolos a programas de apoyo y atención para niños con cáncer. En su sitio puedes identificar el centro de acopio más cercano según tu estado y ciudad.

Antes de llevar los muñecos a reciclar o donar, se recomienda lavarlos y secarlos para eliminar restos de pan o de rellenos como chocolate o crema, asegurando así un mejor proceso de reciclaje.

