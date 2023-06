“No va a haber impunidad”, dice AMLO por el secuestro de 14 trabajadores en Chiapas

En torno al secuestro de 14 trabajadores del penal de Ocozocoautla, Chiapas, el mandatario Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a los delincuentes y les dijo que “no va a haber impunidad, no piensen que va a ser como antes”.

Aseguró que su gobierno ya está actuando sobre el secuestro de los trabajadores del penal.

“La instrucción es que se rescaten y desde luego con vida, es lo que deseamos a los que fueron secuestrados, y decirles a los delincuentes que no va a haber impunidad, que no piensen que va a ser como antes que pueden cometer delitos y tienen a García Luna o a su equivalente que los va a proteger, ya no hay agarraderas, que el Gobierno no es cómplice de la delincuencia”.