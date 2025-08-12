Noches pegajosas traerán a Save Ferris a La Paz

La Dirección Municipal de Cultura anunció que la próxima edición de las Noches pegajosas se realizará el 15 de agosto en el Kiosco del malecón de La Paz y contará con la presentación estelar de la banda internacional Save Farris. El evento será gratuito y está programado para iniciar a las 20:00 horas.

Según informó la dependencia, el espectáculo es organizado en colaboración con Innovaciones Alumbra, que presentará un concierto de ska y rock con la presencia de Save Farris, agrupación originaria de Estados Unidos y considerada una de las más influyentes de la tercera ola del género.

La banda, formada en 1995, ha recorrido escenarios de todo el mundo con su mezcla de punk, rock y ska, consolidándose como un referente musical. Su trayectoria incluye presentaciones masivas, discos reconocidos y una energía en vivo que ha cautivado a generaciones de seguidores.

En el anuncio, la Dirección Municipal de Cultura destacó que esta edición de las Noches pegajosas busca acercar espectáculos de calidad internacional a la comunidad paceña, aprovechando el emblemático escenario del Kiosco del malecón.

Por su parte, Innovaciones Alumbra reiteró la invitación a disfrutar de un show cargado de ritmo, asegurando que Save Farris ofrecerá una actuación memorable. Aunque no se ha confirmado la participación de otros grupos, la expectativa por el concierto es alta.

La banda llega a Baja California Sur con una historia de superación, liderada por la vocalista Monique Powell, quien retomó el proyecto tras una pausa prolongada y problemas de salud. Desde su regreso, han lanzado nuevo material, encabezado festivales y llenado recintos en distintas ciudades.

Los organizadores indicaron que esperan una importante afluencia de público y recomiendan llegar con anticipación para disfrutar de esta edición de las Noches pegajosas, que se ha consolidado como un espacio cultural para todas las edades.