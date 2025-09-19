Noches pegajosas en La Paz: Buena Vista All Stars y cierre vial este viernes

La Paz vibrará este viernes con el concierto de Buena Vista All Stars, un evento que requerirá el cierre vial del malecón para garantizar la seguridad de los asistentes. La presentación es el plato fuerte del programa Noches Pegajosas, organizado por el XVIII Ayuntamiento.

El evento, que combina cultura y conciencia ambiental, se desarrollará en el Kiosco del Malecón de La Paz. La jornada iniciará durante la tarde y se extenderá hasta la madrugada del sábado.

Programación artística y cultural

La velada comenzará con “Tardes Calurosas”, un espacio donde más de 25 organizaciones de la sociedad civil ofrecerán actividades gratuitas informativas y recreativas para toda la familia. Esta edición estará dedicada a la protección a los océanos.

Posteriormente, dará paso a “Noches Pegajosas” con su tercera edición del año. El acto central será la presentación estelar de Buena Vista All Stars, agrupación integrada por músicos legendarios del icónico Buena Vista Social Club. El lineup también incluye las actuaciones de La Gozancia Cubana y DJ Pam.

Cierre vial y operativo de seguridad

Para facilitar el desarrollo del concierto y garantizar la seguridad, la Policía Municipal de La Paz implementará un operativo especial. A través de la Dirección de Movilidad y Seguridad Vial, se procederá al cierre vehicular del Paseo Álvaro Obregón.

El cierre se efectuará desde las 12:00 horas del viernes 19 de septiembre en el tramo comprendido entre las calles Agustín Arriola y 5 de Mayo.

La circulación se restablecerá hasta la 1:00 de la madrugada del sábado 20 de septiembre.

Las autoridades exhortan a los conductores a disminuir la velocidad en las calles aledañas al evento y a planificar con anticipación sus traslados, optando por alternativas de movilidad segura.

Invitación a la comunidad

El titular de la Dirección Municipal de Cultura, Juan Lara Guzmán, invitó a todas las familias paceñas y visitantes a ser partícipes de esta programación artística y cultural. El evento es promovido por Innovaciones Alumbra en coordinación con el ayuntamiento local.

La recomendación para el público es asistir con tiempo y estar atentos a las indicaciones del personal de tránsito y seguridad durante el desarrollo de las actividades.