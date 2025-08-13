¿Christian Nodal en la mira? Cazzu confirma encuentro con Belinda

La Ciudad de México fue el escenario del reciente regreso de Julieta Cazzuchelli, conocida artísticamente como Cazzu, donde presentó su nuevo libro, “Perreo”.

La visita de la cantante argentina generó gran expectativa mediática, y en diálogo con la prensa, no solo compartió aspectos de su carrera, sino que también ofreció detalles inéditos sobre su vida personal y su situación con Christian Nodal. Una de las confirmaciones que acaparó los titulares fue su inminente encuentro con Belinda, la reconocida figura del pop mexicano.

Cazzu expresó su entusiasmo por este acercamiento, declarando que tendrá la suerte de conversar con Belinda, a quien no dudó en calificar como “un ícono, del pop y de la música que va a pasar a la historia”. Esta declaración reaviva las especulaciones sobre una posible futura colaboración entre ambas artistas.

Es importante recordar que en junio de 2025, Belinda ya había manifestado buenos deseos para Cazzu, elogiando su éxito en México.

Crianza de Inti en apuros

Más allá de su agenda profesional, Cazzu también abordó temas sensibles de su vida familiar, especialmente aquellos relacionados con la crianza de su hija Inti y la situación con su expareja, Christian Nodal.

La artista fue clara al señalar que, en la actualidad, no existe un acuerdo económico que ella considere justo para la manutención de su bebé, dado los elevados gastos que implica su desarrollo.

¿Cazzu demandará a Christian Nodal?

Cazzu precisó que, si bien Christian Nodal cumple con su obligación económica, las cifras corresponden únicamente a lo que él considera adecuado. A pesar de esta disparidad, la cantante argentina afirmó que no planea involucrarse en procesos legales que impliquen disputas familiares.

Mientras yo pueda sostener a mi hija, lo voy a hacer”, sentenció

En cuanto al vínculo entre Christian Nodal e Inti, Cazzu dejó entrever que no ha habido un acercamiento directo desde el pasado 27 de mayo. Sin embargo, la artista enfatizó su excelente relación con la familia de su expareja, a quienes profesa cariño y respeto.

Sus declaraciones ofrecieron una mirada a la dinámica familiar, donde Cazzu prioriza el bienestar de su hija y la armonía con el entorno de Nodal.