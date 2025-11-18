Batalla legal de Christian Nodal y Universal Music llega a un punto crucial: Fecha clave y posibles penas

Christian Nodal y sus padres, Cristy Nodal y Jaime González, deberán presentarse ante la justicia en México. Un juez ordenó una audiencia de imputación contra el cantante de regional mexicano y sus progenitores. Este proceso legal, que se mantiene activo, deriva del conflicto que el artista enfrenta con Universal Music.

La audiencia de imputación se fijó para el hoy 18 de noviembre a las 14:35 horas. Esta citación incluye a Christian Jesús González Nodal, Silvia Cristina Nodal Jiménez (su madre), y Jesús Jaime González Terraza (su padre). La disquera Universal Music inició el proceso legal debido a la presunta falsificación de firmas en contratos.

Las 34 demandas y la implicación de la familia

El panorama legal se torna complicado para Christian Nodal y sus papás. La conductora Joanna Vega-Biestro explicó que el artista enfrenta 34 demandas separadas. Estas demandas corresponden a los primeros tres discos que el cantante realizó con Universal Music, siendo cada tema y video un punto de conflicto.

Universal Music sostiene que pagó por esos temas y que existen contratos firmados. La complejidad del caso aumenta porque el contrato inicial se rubricó mientras Christian Nodal era menor de edad. Esto significa que sus padres fungían como apoderados y tutores, haciéndolos responsables solidarios en este proceso.

¿Qué sanciones enfrentaría Christian Nodal?

Las consecuencias que podría enfrentar el cantante mexicano son consideradas muy delicadas por expertos legales:

De acuerdo con el abogado Ulrich Richter Morales, en caso de que el juez vincule a proceso a alguno de los implicados, se podrían dictar medidas cautelares.

Entre las posibles sanciones se encuentran la prohibición de salir del país o incluso la prisión justificada.

El abogado también destacó que se han identificado irregularidades en las acciones del equipo de Nodal, incluyendo operaciones sospechosas.

Según testigos, se alega que se realizaron pagos en efectivo sin comprobantes o facturas, lo que podría constituir un ilícito fiscal adicional.

A pesar del conflicto, Christian Nodal ha evitado dar detalles sobre el proceso legal que enfrenta. Recientemente, el artista asistió a los Latin Grammy, donde obtuvo un galardón en la categoría de ‘Mejor Álbum de Música Ranchera Mariachi’.