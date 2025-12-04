Nombran a Bilma Ojeda Martínez como encargada de despacho en SIPINNA Los Cabos

Con el objetivo de fortalecer las acciones del Ayuntamiento y en cumplimiento a las directrices del alcalde Christian Agúndez Gómez, el jefe de Gabinete, Guillermo Sánchez Flores, formalizó el nombramiento de Bilma Ojeda Martínez como encargada de despacho de la Secretaría Ejecutiva del SIPINNA Los Cabos.

Durante la reunión con el equipo de la Secretaría Ejecutiva, Bilma Ojeda Martínez agradeció la confianza del alcalde y reiteró su compromiso de dar continuidad al trabajo en favor de la niñez y las adolescencias. Señaló que la labor del SIPINNA Los Cabos es una responsabilidad compartida y que se seguirá fortaleciendo la coordinación institucional para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Por su parte, Sánchez Flores exhortó al personal a mantener el esfuerzo colectivo y a reforzar las tareas del SIPINNA Los Cabos, impulsando un entorno laboral adecuado y orientado a resultados. Destacó que este nombramiento contribuye al fortalecimiento interno del Ayuntamiento y reafirma la visión de una administración enfocada en la transformación con cambio.