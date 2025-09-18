Nominación en La Casa de los Famosos desató polémica

Lanominación de La Casa de los Famosos generó uno de los momentos más tensos de la temporada. Los resultados dejaron en la cuerda floja a Dalilah, Guana, Shiky y Aldo, quienes integraron la placa definitiva que decidirá el público en los próximos días.

La jornada de votación concluyó con Dalilah acumulando 14 puntos, seguida de Aldo con 13, Guana con 12 y Shiky con 8. Las cifras marcaron una noche estratégica y llena de movimientos inesperados, en la que los beneficios del cine y la cabina de la tentación cambiaron el rumbo del juego.

Desde el inicio, la tensión fue evidente. Aldo recibió seis puntos en la cabina de la tentación y quedó en riesgo antes de emitir sus propios votos. La producción mostró que anuló tres votos de Dalilah contra Aarón, complicando su plan de debilitar al bloque rival.

Durante la transmisión, los beneficios se convirtieron en un factor decisivo: Abelito restó tres puntos a Mar, Guana utilizó su boleto dorado para repartir puntos dobles y Shiky duplicó los suyos. Estas jugadas reacomodaron el tablero y encendieron los ánimos dentro de la casa.

El punto más álgido llegó cuando Shiky reclamó sentirse excluido de su grupo. Aldo lo respaldó al principio, pero después perdió la paciencia y le pidió que se calmara, lo que generó un momento de tensión que el panel calificó como uno de los más intensos de la edición.

La votación fue determinante: Aldo abrió el confesionario votando contra Dalilah, Guana y Shiky, seguido de Aarón, quien repitió la fórmula. Guana sorprendió al repartir puntos a varios rivales, debilitando su propio bloque.

El análisis posterior señaló que el cuarto día cometió errores estratégicos al sumar votos a Aldo, quien ya estaba en riesgo, y dividir las fuerzas internas de su grupo. Esto facilitó que los cuatro llegaran a la placa de nominados.

En la gala, la producción resaltó que Shiky fue el más afectado por la nominación y lo mostró en un papel de víctima. Sin embargo, dentro de la casa comenzó a generar desesperación entre sus compañeros, lo que podría influir en el desenlace.

Con esta nominación, el reality entra en su etapa más crítica. El público será el encargado de decidir quién abandona la competencia, mientras los participantes ajustan sus estrategias para sobrevivir a la última semana.

El cierre de temporada de La Casa de los Famosos promete ser explosivo, con alianzas rotas, discusiones al límite y un ambiente cargado de tensión que mantendrá a la audiencia pendiente hasta el último momento.