Nominados al Oscar 2026 celebran en el Almuerzo de la Academia

La élite de Hollywood se dio cita este lunes en el hotel Beverly Hilton para celebrar el tradicional Almuerzo de los Nominados al Oscar, un evento donde las rivalidades desaparecen antes de la gran gala. Los candidatos a la estatuilla dorada, incluyendo actores, directores y técnicos, compartieron una tarde de camaradería organizada por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. Este encuentro anual es conocido por ser el momento más relajado de la temporada de premios, permitiendo que las estrellas convivan sin la presión de la alfombra roja principal.

Durante el evento, la presidenta de la Academia, Janet Yang, ofreció un discurso de bienvenida resaltando el talento y la diversidad de las producciones de este año. Los asistentes participaron en la emblemática “foto de generación”, donde se reúnen todos los nominados en una sola toma para la posteridad. Entre las figuras más buscadas por la prensa estuvieron los protagonistas de las cintas favoritas, quienes aprovecharon para intercambiar elogios sobre sus respectivos trabajos en la gran pantalla.

El menú del almuerzo fue diseñado para reflejar la sofisticación del evento, mientras los nominados disfrutaban de un ambiente libre de discursos competitivos. Este año, la atención se centró en la importancia del cine como motor cultural y en cómo la industria ha logrado recuperarse con historias potentes que han cautivado al público global. La reunión sirve como el preámbulo oficial antes de que se cierren las votaciones definitivas que determinarán a los ganadores de la próxima entrega de los Premios Oscar.

El Almuerzo de los Nominados es una tradición que se remonta a décadas atrás y es considerado por muchos artistas como su parte favorita del proceso de los Premios de la Academia. A diferencia de la ceremonia de entrega, aquí no hay perdedores, ya que el objetivo principal es reconocer el logro de haber sido seleccionado entre lo mejor del año. Este evento suele marcar el inicio de la recta final de la campaña publicitaria de los estudios para influir en los miembros votantes de la organización.

En ediciones anteriores, este almuerzo ha servido para que figuras consolidadas convivan con nuevos talentos, creando puentes dentro de la industria cinematográfica. La logística del evento en el Beverly Hilton es siempre impecable, garantizando la privacidad de las celebridades mientras se genera contenido exclusivo para los seguidores del séptimo arte. Tras este encuentro, los ojos del mundo se posan ahora en el Dolby Theatre, donde se llevará a cabo la ceremonia de premiación que define la historia del cine cada año.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO .

Síguenos en Facebook, nos encuentras como Tribuna de México https://www.facebook.com/TribunaDeMexicoOficial/