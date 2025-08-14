¿Quiénes son los nominados de esta semana? Conoce la lista completa de “La Casa de los Famosos México 2025”

La tensión se palpó en el aire durante la tercera gala de nominaciones de La Casa de los Famosos México 2025, dejando a seis participantes en la cuerda floja y al borde de la eliminación. La dinámica de la casa volvió a sorprender, y las estrategias de los habitantes han puesto el reflector sobre sus verdaderas intenciones.

Como es habitual cada semana, los concursantes ingresaron al confesionario para asignar 2 puntos a su primera opción y 1 punto a la segunda.

Sin embargo, esta gala trajo un giro inesperado que agitó las aguas: Mariana Botas, ganadora de la codiciada “Moneda del Destino”, tuvo el poder de otorgar 3 puntos a un solo participante, una ventaja que sin duda modificó el rumbo final de las nominaciones.

El próximo domingo 17 de agosto, el público será el encargado de decidir quién abandona la competencia.

Los Nominados de la Semana Son:

Alexis Ayala – 9 puntos

9 puntos Facundo – 8 puntos

– 8 puntos Mar Contreras – 4 puntos

– 4 puntos Mariana Botas – 4 puntos

– 4 puntos Ninel Conde – 3 puntos

– 3 puntos Guana – 3 puntos

Durante la revelación, se hizo evidente que varios participantes jugaron sus cartas con astucia. Dalílah Polanco no dudó en asignar 2 puntos a Alexis y 1 a Mar Contreras, citando “asuntos personales”. Por su parte, Aarón Mercury votó contra Facundo (2 pts) y Priscila Valverde (1 pt), en un claro intento por debilitar alianzas existentes dentro de la casa.

Estrategias similares se observaron con Priscila Valverde, quien votó a Alexis y Guana, y Shiky, quien repitió su táctica apuntando a Alexis y Mar.

Mientras tanto, Aldo De Nigris, como el flamante líder de la semana, gozó de inmunidad, consolidándose como un refugio estratégico en medio de la contienda y el caos de las nominaciones.

La controversia no es ajena al programa. El reciente paso de Adrián Di Monte, ahora eliminado, ha avivado el debate en redes sociales debido a presuntas acusaciones de violencia, poniendo en tela de juicio los perfiles que la producción permite en la competencia.

Las votaciones ya están abiertas, y esta semana se perfila como crucial para el destino de los nominados. La casa está más encendida que nunca, y las redes sociales ya hierven con hashtags como “#TeamAlexis” y “#TeamNinel”, además de mostrar la formación de alianzas inesperadas como las del “Cuarto Día y Noche”.