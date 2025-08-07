¡La Casa de los Famosos México 3 ya está que arde! Y este 6 de agosto fue noche de nominaciones y aquí te tenemos todos los detalles sobre quienes aparecen en la placa.

Durante los últimos días la convivencia en La Casa de los Famosos se empezó tornar tensa y esto se vino a intensificar tras el intercambio de habitantes que realizó Priscila, al mandar a Dalilah al cuarto Día y a Aldo al cuarto noche.

Alexis Ayala también protagonizó un momento incómodo con Elaine a quien le dijo “quítate, quítate”, comentario que desencadenó la primera pelea en La Casa de los Famosos México 3, pero la tuvo contra de Ninel Conde quien salió en defensa de la joven cantante y acusó al villano de telenovelas de violentar a las mujeres.

Será que estas acciones tengan un peso importante en esta noche de nominaciones en ¿La Casa de los Famosos? Vamos a ver cómo han ido transcurriendo:

Mariana da 2 puntos a Alexis Ayala y 1 punto a Mar Contreras

Priscila da 2 puntos a Alexis Ayala y 1 punto a Mar Contreras

Facundo da 2 puntos a Adrián di Monte y 1 punto a Alexis Ayala

Aarón da 2 puntos a Facundo y 1 a Shiky

Ninel Conde da 2 puntos a Alexis Ayala y 1 punto a Mar Contreras

Alexis Ayala da 2 puntos a Dalilah Polanco y 1 punto a Priscila

“El Guana” da 2 puntos a Priscila y 1 punto a Elaine

Elaine da 2 puntos a Alexis Ayala y 1 punto a Adrián di Monte

“Shiky” da 2 puntos a Alexis Ayala y 1 punto a Mar Contreras

Adrián di Monte da 2 puntos a Dalilah Polanco y 1 punto a Facundo

Abelito da 2 puntos a Priscila y 1 punto a Mariana Botas

Aldo de Nigris da 2 puntos a Priscila y 1 punto a Shiky

Dalilah Polanco da 2 puntos a Mar Contreras y 1 punto a Adrián

Tras la suma de puntos de los nominados de hoy 6 de agosto en La Casa de los Famosos, la placa quedó de la siguiente manera:

Alexis Ayala

Priscila

Mar Contreras

Dalilah

Adrian Di Monte

“Priscila, Alexis, Adrián, Mar y Dalílah, uno de ustedes abandonará la casa el próximo domingo, les deseo mucha suerte. Ninel, te recuerdo que tú tendrás que defender la salvación. Les deseo mucha suerte, especialmente a los nominados”, sentenció la conductora de La Casa de los Famosos México, Galilea Montijo, al dar a conocer a los nominados de esta noche.

La Casa de los Famosos México 3 ¿Cómo y dónde votar?

Cabe señalar que, a partir de esta noche, ya están abiertas las votaciones de La Casa de los Famosos México 3 para que el público salve a su favorito y escoja quiénes se quedarán en La Casa de los Famosos México 2025. Si te estás preguntando cómo y dónde votar por los nominados de La Casa de los Famosos México aquí también te dejamos el link del sitio web oficial. Una vez que ingreses al portal de votaciones, solamente tienes que seleccionar al famoso que deseas dar tu voto para que permanezca dentro del reality show de Televisa.

