Cabe señalar que, a partir de esta noche, ya están abiertas las votaciones de La Casa de los Famosos México 3 para que el público salve a su favorito y escoja quiénes se quedarán en La Casa de los Famosos México 2025.

Si te estás preguntando cómo y dónde votar por los nominados de La Casa de los Famosos México aquí también te dejamos el link del sitio web oficial. Una vez que ingreses al portal de votaciones, solamente tienes que seleccionar al famoso que deseas dar tu voto para que permanezca dentro del reality show de Televisa.