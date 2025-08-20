Nominados de La Casa de los Famosos México 2025: cambian las reglas del juego

Los nuevos nominados de La Casa de los Famosos México 2025 se decidirán de una forma completamente distinta hoy miércoles 20 de agosto. En la cuarta semana de la competencia, la producción anunció un cambio inesperado en la dinámica que promete alterar el rumbo del reality.

Una nominación diferente en LCDLF México

Los conductores Odalys Ramírez y Diego de Erice adelantaron que esta vez los habitantes de La Casa de los Famosos México 2025 no nominarán como en semanas anteriores. El giro consiste en que el destino de cada participante dependerá de unos puerquitos de cerámica, preparados con consignas especiales.

Cada habitante entrará al confesionario, romperá un puerquito y encontrará una instrucción para repartir sus puntos. Entre las sorpresas reveladas están:

Nominar a cuatro habitantes en lugar de dos.

Anulación de votos.

Que un habitante decida a quién nominará otro .

Otras variantes que podrían cambiar la placa final.

Según los conductores, esta cuarta nominación será “totalmente diferente” y podría redefinir las alianzas dentro de la casa.

Nominados de la cuarta semana de La Casa de los Famosos México

Con una dinámica aleatoria, los fanáticos ya anticipan una placa de nominados inesperada, donde incluso los concursantes más fuertes podrían quedar en riesgo de eliminación.

¿Dónde ver la Gala de Nominación?

La esperada gala de La Casa de los Famosos se transmitirá hoy miércoles 20 de agosto a las 10:00 p.m. por:

Canal 5 , en televisión abierta.

ViX Premium, en streaming.

La incógnita está abierta: ¿quiénes integrarán la lista de nominados de La Casa de los Famosos México 2025 esta semana?