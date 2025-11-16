Los 5 nominados de La Granja VIP: quién está más cerca de ser expulsado hoy

Los 5 nominados de La Granja VIP viven una de las semanas más tensas del reality, con una placa marcada por estrategia, traiciones y una fuerte división entre los granjeros. Los participantes en riesgo son Eleazar Gómez, Lis Vega, Sergio Mayer Mori, Manola Díez y Alfredo Adame, todos afectados por distintos giros del juego y decisiones internas que han sacudido la convivencia.

La audiencia ya comenzó a mover encuestas y predicciones, lo que ha elevado la expectativa sobre quién podría abandonar la competencia hoy por la noche.

Las nominaciones comenzaron con el Legado, la dinámica que dejó en riesgo a Eleazar Gómez, convirtiéndolo en el primer nombre seguro dentro de la placa.

Más tarde, Lis Vega terminó nominada tras perder un duelo directo contra Alfredo Adame, sumando así más tensión a una relación ya marcada por desacuerdos y choques previos. Como parte de la Asamblea de la semana, Sergio Mayer Mori también fue incluido, reforzando la percepción de que varios compañeros mantienen reservas hacia su estrategia dentro del reality.

Lee más: Predisposición genética a la diabetes en México dispara casos tempranos y alerta a especialistas

El caso de Manola Díez tomó por sorpresa a muchos televidentes, pues su nominación se dio gracias a una combinación inesperada de votos dentro de la Asamblea.

Este giro la colocó rápidamente en el radar de las páginas de encuestas, donde su nombre comenzó a aparecer como una de las participantes con menor apoyo. Finalmente, Alfredo Adame cerró la placa tras ser víctima de la dinámica de Doble Traición, un movimiento que lo puso directamente en riesgo luego de que Sergio Mayer Mori decidiera proteger a Lis Vega y redirigir su traición hacia él.

En redes sociales, las encuestas de fanáticos muestran una tendencia clara: Manola Díez aparece como la más débil en intención de voto para salvarla, lo que la ubica como posible expulsada de la semana.

Aunque ninguna cifra es oficial, la coincidencia entre distintas votaciones sugiere que su permanencia depende de un giro inesperado del público. Por su parte, Eleazar, Sergio y Lis se mantienen con apoyo sólido, mientras que Adame figura en un segundo lugar de riesgo, aún por encima de Manola.

La producción anunció que la gala de hoy podría incluir nuevos elementos de traición o salvación, lo que mantendrá en suspenso hasta el último minuto quién abandona La Granja VIP.

El público ya puede emitir sus votos, que serán decisivos para definir quién sigue en competencia y quién deberá dejar la granja en una de las noches más intensas de la temporada.