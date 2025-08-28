Nominados en La Casa de los Famosos México 2025: ellos son los 8 habitantes en riesgo

La Casa de los Famosos México 2025 vivió anoche su quinta gala de nominación, una jornada cargada de tensión en la que una ruleta cambió el rumbo de los votos. Ahora, ocho habitantes quedaron en la placa y están en riesgo de convertirse en el próximo eliminado del reality.

¿Quiénes son los nominados de La Casa de los Famosos México 2025?

En la quinta semana de competencia, los nominados quedaron de la siguiente manera:

Facundo – 7 puntos

Aldo De Nigris – 5 puntos

Alexis Ayala – 3 puntos

Dalílah Polanco – 3 puntos

Aarón Mercury – 2 puntos

Abelito – 2 puntos

Mar Contreras – 2 puntos

Mariana Botas – 2 puntos

Con esto, la lista de nominados de La Casa de los Famosos México se amplió nuevamente a ocho, lo que genera incertidumbre entre los seguidores del programa.

¿Qué pasó ayer en La Casa de los Famosos?

La dinámica sorprendió a los habitantes cuando Alexis Ayala y Facundo tuvieron que usar la ruleta, que les permitió sumar o restar puntos a sus compañeros. Esto alteró los resultados esperados y colocó en riesgo a concursantes que hasta ahora habían evitado la nominación, como Aldo De Nigris y Aarón Mercury.

Los votos se repartieron con estrategias divididas entre los cuartos Día y Noche, lo que dejó expuestas viejas tensiones dentro de la casa. La sorpresa de la noche la dio Elaine Haro, al nominar a Aldo, integrante de su propio cuarto.

Nominaciones en La Casa de los Famosos: lo que viene

Con los resultados confirmados, la votación ya está abierta para que el público decida quién debe permanecer en la competencia. Los televidentes podrán salvar a su favorito a través del portal oficial del reality.

La próxima gala de eliminación será clave para definir el rumbo de la casa, pues entre los nominados hay figuras que han generado polémica y protagonizado enfrentamientos en estas primeras semanas.