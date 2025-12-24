¡ATENCIÓN NOROESTE DE MÉXICO! Navidad con frente frío traerá viento, lluvias y madrugadas gélidas

La región norte de México se prepara para un cambio relevante en las condiciones del tiempo durante Nochebuena y Navidad, marcado por la aproximación de un nuevo frente frío con masa de aire polar que ingresará por el Noroeste de México. Este sistema romperá con el patrón de calor inusual que se ha mantenido en días recientes y reconfigurará el ambiente térmico y atmosférico en varios estados.

El comportamiento anormalmente cálido de las temperaturas ha sido una constante en el Norte, impulsado por un amplio sistema de alta presión que ha dominado de forma persistente la región. Este fenómeno ha permitido que las temperaturas máximas superen los 30 grados Celsius en zonas de Baja California Sur y en áreas bajas de Sonora y Sinaloa, una condición poco común para finales de diciembre.

Leer más: AICM EN VIVO: Estatus de vuelos cancelados y demorados, hoy 24 de diciembre 2025

Las madrugadas, sin embargo, han mostrado un contraste marcado, con temperaturas mínimas por debajo de los 0 grados en zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango. En regiones altas de Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila, los valores han oscilado entre 0 y 5 grados, confirmando un escenario de amplitud térmica extrema que seguirá presente con la llegada del frente frío.

La escasa presencia de lluvias ha sido otra característica dominante en el Norte y Noroeste, consecuencia directa de la alta presión semipermanente. Este patrón seco comenzará a modificarse con el arribo del nuevo sistema frontal, previsto entre la noche del 24 y el día de Navidad, especialmente en estados del Noroeste.

Leer más: Lluvias intensas, frío extremo y vientos fuertes marcarán el 24 de diciembre en México

El avance del frente frío generará un incremento notable en la velocidad del viento, con rachas que podrían superar los 50 kilómetros por hora en Baja California y el norte de Sonora, mientras que en Chihuahua y Durango se prevén rachas de menor intensidad. Estas condiciones podrían generar tolvaneras, reducción de visibilidad y un descenso adicional en la sensación térmica.

Las precipitaciones también se harán presentes de forma puntual, con lluvias que podrían superar los 20 milímetros en zonas de Baja California durante este martes 23 de diciembre, e incluso alcanzar acumulados mayores a 40 milímetros. Para el miércoles 24, las condiciones lluviosas podrían extenderse hacia Sonora, rompiendo con la sequedad predominante de los últimos días.

Leer más: Escudo nuclear en Chernóbil perdió capacidad de confinamiento tras ataques

En el extremo oriental del Norte, particularmente en Tamaulipas y Nuevo León, se esperan lluvias con acumulados de entre 15 y 20 milímetros, aunque estas estarán asociadas a un canal de baja presión y divergencia en niveles altos de la atmósfera, sin relación directa con el frente frío que impactará al Noroeste.

El desplazamiento de la masa de aire polar mantendrá un ambiente muy frío durante las madrugadas, con mínimas inferiores a 0 grados y valores por debajo de los -5 grados en serranías de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango. Durante las tardes, el termómetro se recuperará con rapidez, alcanzando nuevamente valores superiores a los 30 grados en Baja California Sur, Sinaloa y Sonora, mientras que Durango y Chihuahua registrarán un ambiente templado de entre 23 y 26 grados.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO