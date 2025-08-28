Noroña y “Alito” Moreno desatan ola de memes tras pleito

El reciente pleito entre Gerardo Fernández Noroña y Alejandro “Alito” Moreno en la Cámara de Senadores se convirtió en tendencia nacional, no solo por el acalorado enfrentamiento legislativo, sino también por la ola de memes que inundó redes sociales como X y Facebook.

La discusión entre Noroña y Alito tuvo lugar durante la revisión de reformas clave en el Senado, cuando ambos legisladores cruzaron acusaciones que rápidamente subieron de tono. Testigos reportaron que los gritos y reproches directos convirtieron el debate en un verdadero ring parlamentario.

Usuarios de redes sociales aprovecharon el momento para recrear la escena con memes que comparaban a los senadores con luchadores, personajes de telenovelas e incluso figuras de videojuegos clásicos. La intensidad del pleito pronto perdió su carácter político para convertirse en un fenómeno de humor digital.

En distintas publicaciones, el enfrentamiento fue retratado como si se tratara de un espectáculo de lucha libre, con Noroña y Alito caricaturizados como combatientes en un ring animado. Otros montajes utilizaron escenas de películas y series icónicas para ilustrar la tensión.

El episodio también generó que la imagen de personajes como “Don Ramón”, del programa El Chavo del 8, apareciera dentro de la ola de memes, resaltando la creatividad con la que los usuarios abordaron la confrontación legislativa.

Especialistas consultados en torno a la dinámica señalaron que lo ocurrido evidenció cómo los memes se han consolidado como una forma de reacción social inmediata frente a episodios de la vida pública.

Aunque el pleito inició dentro de la Cámara de Senadores, el eco digital trasladó el enfrentamiento a un espacio distinto: el del humor compartido en plataformas, donde Noroña y Alito fueron protagonistas involuntarios de un espectáculo paralelo.