Noroña anuncia licencia en el Senado: “Me hacen los mandados sus intrigas”, dice entre rumores y polémicas

Gerardo Fernández Noroña, senador de Morena y una de las voces más mediáticas de la izquierda mexicana, anunció que pedirá licencia a su cargo el próximo viernes 24 de octubre. En un tono desafiante, el legislador aseguró que su decisión “es para bien” y que no responde a presiones ni conflictos internos, sino a una determinación personal ligada —según dijo— a su compromiso con el país. Sin embargo, el anuncio llega en medio de un ambiente cargado de rumores y después de varios meses marcados por controversias políticas y mediáticas.

Durante su tradicional videocharla, Fernández Noroña pidió a sus seguidores mantener la calma y confiar en que su salida temporal del Senado no obedece a un rompimiento con Morena. “Debo hacerlo, pero no se preocupen. Yo tengo cinco años ahí de senador. Mañana voy a explicar… Es para bien”, declaró al confirmar que el martes 21 de octubre ofrecerá detalles sobre las razones de su licencia. Su mensaje fue acompañado de una frase dirigida a quienes, según él, buscan afectarlo políticamente: “Me hacen los mandados sus intrigas”.

El legislador aclaró que la licencia no se trata de “un berrinche ni una presión”, y enfatizó que su decisión está alineada con su visión de servicio público. “Es en esa línea, en mi compromiso con el pueblo y con el país. Qué paradoja, por eso es necesario que pida licencia”, dijo al responder a un usuario que le reclamó no abandonar sus responsabilidades en el Senado. Aseguró también que su suplente, Dunia Ludlow Deloya, será quien asuma el escaño una vez que el Pleno apruebe la solicitud.

La salida de Fernández Noroña ocurre tras un año particularmente agitado, en el que su nombre protagonizó titulares por asuntos ajenos a la labor legislativa. Sus viajes a Europa, la compra de una residencia valuada en 12 millones de pesos en Tepoztlán y la polémica por el uso de un avión privado durante una gira en Coahuila alimentaron críticas dentro y fuera de su partido. A ello se sumó su enfrentamiento con el dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, quien lo acusó de utilizar recursos públicos para promoción personal.

Aunque Noroña ha intentado restar importancia a esos señalamientos, su figura ha estado rodeada de controversia desde que concluyó su periodo como presidente de la Mesa Directiva del Senado. En sus redes sociales ha defendido que su actuación ha sido “transparente y congruente”, mientras insiste en que su próxima decisión será explicada con claridad en los canales institucionales. “No es un asunto menor, pero tampoco algo negativo. Es una acción necesaria”, afirmó el legislador.

El senador de Morena ha mantenido un discurso de confrontación constante hacia la oposición y también hacia algunos sectores de su propio partido, lo que ha reforzado su perfil como figura polémica dentro de la llamada Cuarta Transformación. Su anuncio de licencia ha reavivado especulaciones sobre un posible movimiento político de fondo, aunque el propio Noroña ha insistido en que no busca cargos ni candidaturas inmediatas. “Tengan paciencia, todo se explicará en su momento”, concluyó.

