Llueven críticas contra Fernández Noroña por llamar fascista a Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo

Llueven las críticas luego de que Gerardo Fernández Noroña calificara como fascista a Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, provocando críticas desde diversos sectores, incluidas figuras de Morena, integrantes de la oposición y colectivos de mujeres.

Las reacciones se intensificaron al coincidir con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, donde se exigía mayor sensibilidad pública ante comentario que podrían vulnerar la dignidad de las mujeres..

El señalamiento se originó después de que el senador acusara en una transmisión en línea que la alcaldesa de Uruapan tenía aspiraciones políticas en Michoacán. Frente a ello, la titular de la Secretaría de las Mujeres, Citlalli Hernández, pidió públicamente evitar expresiones misóginas y ejercer un liderazgo con empatía.

La funcionaria sostuvo que los hombres de todos los partidos deben replantear la forma en que participan en el debate político, especialmente aquellos con presencia mediática como el propio Fernández Noroña. En su intervención, afirmó que las discusiones públicas deben alejarse del machismo y de cualquier forma de violencia simbólica contra las mujeres.

Las críticas también surgieron desde la presidencia del Senado, donde Laura Itzel Castillo decidió no pronunciarse sobre la polémica, aunque recordó la importancia de las actividades legislativas relacionadas con la conmemoración del 25 de noviembre.

En contraste, la senadora del PRI Carolina Viggiano calificó los comentarios del legislador como misóginos, asegurando que el senador estaba dispuesto a generar polémica para mantenerse visible. Afirmó que la viuda de Carlos Manzo tiene derecho a ser respaldada y a definir su propio rumbo político tras el asesinato del alcalde.

Desde el activismo, Ceci Flores, fundadora de Madres Buscadoras de Sonora, condenó que el senador hiciera comentarios que, a su juicio, lastiman a mujeres en situación de vulnerabilidad. La activista cuestionó además a la presidenta Claudia Sheinbaum por permitir su permanencia dentro del gobierno federal.

El diputado local Carlos Alejandro Bautista también se sumó a los reclamos y cuestionó que Fernández Noroña involucrara a la alcaldesa en sus declaraciones, argumentando que ella no eligió estar en el foco político, sino que fue colocada ahí tras el asesinato de Carlos Manzo el 1 de noviembre. El legislador exigió respeto hacia la familia y pidió evitar que la confrontación recaiga en la viuda.

Bautista afirmó que la alcaldesa no está sola y subrayó que los señalamientos contra ella ignoran el contexto de violencia que vive Uruapan. En su posicionamiento, llamó al senador a dirigir cualquier crítica hacia él y no hacia una mujer en duelo.