Crucero de Royal Caribbean arriba a Miami con brote masivo de enfermedad, cerca de 100 contagios

Un crucero de Royal Caribbean arribó este 2 de octubre al puerto de Miami tras un viaje de 13 noches con al menos 94 pasajeros y 4 tripulantes enfermos por síntomas gastrointestinales.

El buque Serenade of the Seas, que zarpó desde San Diego el 19 de septiembre con destino final en Miami, reportó un foco intenso de infección viral durante el trayecto.

Tuvieron que aislar a los enfermos y reforzar acciones desinfectantes para evitar la expansión del norovirus

La alerta fue divulgada el 28 de septiembre, cuando los reportes médicos a bordo registraron una proliferación rápida de casos.

Durante el crucero, las autoridades del barco activaron medidas de contención como aislar a los enfermos, reforzar desinfecciones en áreas comunes y recolectar muestras para análisis virológico.

Al arribar a Miami, los pasajeros afectados fueron evaluados mientras se intensificaban los protocolos sanitarios del barco.

¿Deberíamos preocuparnos por el norovirus? Su sintomatología, forma de contagio y tratamiento

El norovirus es un género de virus ARN, perteneciente a la familia Caliciviridae, es conocido por su rápida transmisión en entornos cerrados, especialmente sí son espacios públicos compartidos.

Los síntomas más comunes son náuseas, vómito, diarrea, calambres estomacales y en ocasiones fiebre. Este virus suele ser autolimitado, es decir, que con el pasar de unos días suele desaparecer por su cuenta, lo que detiene cualquier empeoramiento, en la mayoría de los casos suele desaparecer entre 1 a 3 días.

No existe una forma de tratamiento exacta, sin embargo, un médico puede recomendar medicamentos para tratar con los síntomas.