En notable deterioro del panteón “Los San Juanes” en La Paz

Las condiciones de Panteón “Los San Juanes” en el municipio de La Paz han generado preocupación debido al deterioro en su mantenimiento, especialmente en lo que respecta al cuidado de las pilas de agua. Con motivo del Día del Padre, muchas personas acuden al cementerio para visitar a sus seres queridos, pero se encuentran con un espacio que parece descuidado.

Durante las visitas, los asistentes han expresado su descontento ante la falta de mantenimiento en “Los San Juanes”. Un señor, quien acude regularmente a la tumba de su madre para regar flores, señaló que el cementerio está siendo olvidado y que casi no se realizan entierros allí debido a su capacidad limitada. Mencionó que se ha abierto otro cementerio en un área cercana, pero desconoce su nombre.

“Como dije, este lugar está un poco olvidado. Casi ya no se realizan entierros aquí porque está lleno. Se abrió otro cementerio en el otro lado, no recuerdo cómo se llama”, comentó.

La falta de personal encargado del cuidado y limpieza del lugar también ha sido evidente. Rosendo, uno de los trabajadores, destacó que actualmente solo hay alrededor de cuatro personas para limpiar todo el extenso terreno. En el pasado, había más personal, incluyendo jardineros, por lo que el lugar lucía más limpio y cuidado. Sin embargo, en la actualidad, la falta de personal es evidente y la ausencia de agentes de seguridad también es notoria.

“Hay poco personal. Alrededor de 4 personas encargadas de limpiar todo este terreno tan extenso. Antes solía haber más personal y el lugar estaba más limpio. Regaban los árboles y todo. Había jardineros aquí. Pero ahora, ya no hay gente, ni siquiera policías”, comentó Rosendo.

En medio de estas circunstancias, otro trabajador, de 89 años de edad, se ha destacado por su dedicación al limpiar las pilas y contribuir a mantener el panteón. A pesar de tener problemas de vista, este hombre se esfuerza por limpiar las tumbas y colaborar con su hijo en el riego de las plantas. Sin embargo, mencionó que los trabajadores gubernamentales se niegan a cumplir con la labor de limpiar las pilas.

“Estoy enfermo de la vista, pero aún así me esfuerzo por limpiar las tumbas, arañando unos pesos aquí y allá. Yo lavo las pilas, y mi hijo también lo hace. Dejamos agua para regar las plantas”, dijo un trabajador anónimo. “Sí, ellos no quieren lavarlas, nosotros tenemos que hacerlo. No teníamos cloro y la pila quedó sucia en las paredes, pero cuando tenemos cloro, las dejamos muy bonitas. Pero esperemos que haya un poco más de dinero, si Dios quiere”, prosiguió.