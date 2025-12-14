Filtran al famoso que podría ser el noveno eliminado de La Granja VIP a pocos días de la final

¿Quién sale hoy 14 de diciembre 2025 del reality show La Granja VIP? Esta es la pregunta que cientos de miles de fans del reality de Tv Azteca se hacen a pocos días de que se llegue a la gran final.

La tensión ha alcanzado su punto máximo con la novena eliminación programada para esta noche. A horas de la gala en Azteca Uno, a las 20:00 horas con Adal Ramones, filtraciones en redes sociales y tendencias apuntan a un desenlace dramático entre los nominados.

Las votaciones siguen abiertas en las plataformas oficiales, pero los rumores sobre el próximo eliminado de La Granja VIP no paran de circular.

Tras el explosivo Viernes de Traición en La Granja VIP, Kim Shantal sorprendió al traicionar a Teo (César Doroteo) para salvar a El Patrón y apuntar directamente contra Sergio Mayer Mori.

Esta movida estratégica dejó la última placa de nominaciones con tres en riesgo: Sergio Mayer Mori, Eleazar Gómez y Teo. Los granjeros restantes, como Alfredo Adame, Kim Shantal, Alberto del Río y La Bea, observan expectantes mientras el público decide el destino de la competencia.

¿Quién sale de La Granja VIP hoy 14 de diciembre 2025?

Las tendencias en redes sociales, según encuestas como la de Vaya, Vaya, muestran una votación dividida, con Teo recibiendo el menor respaldo público. Filtraciones no oficiales sugieren que el noveno eliminado de La Granja VIP podría ser Teo o Sergio Mayer Mori, ambos con menos apoyo comparado con Eleazar Gómez, quien ha ganado terreno gracias a su carisma y alianzas sólidas.

Sergio Mayer Mori, hijo del polémico actor, enfrenta críticas por su estrategia agresiva, lo que lo posiciona como blanco principal de las filtraciones sobre la eliminación de La Granja VIP 14 diciembre 2025.

Por su parte, Teo, recién traicionado por Kim Shantal, lucha por revertir la baja en votos, mientras Eleazar Gómez parece el más seguro con un fandom leal que lo mantiene a flote.

Eleazar Gómez, con su historia de redención en el reality, lidera las preferencias y podría esquivar la eliminación, dejando el foco en el duelo entre Teo y Sergio.

Expertos en realities destacan que estas traiciones elevan la audiencia, pero el veredicto final depende de los minutos previos a la semifinal de La Granja VIP.

No te pierdas la gala de eliminación de La Granja VIP esta noche y vota por tu favorito en las apps de TV Azteca.

