La novia mexicana de Leclerc brilla en la F1 y conquista el GP de México 2025

La Fórmula 1 ha vuelto a dejar momentos memorables en el Gran Premio de México 2025, y esta vez no solo dentro de la pista. Alexandra Saint Mleux, novia del piloto de Ferrari Charles Leclerc, se ha robado los reflectores en el Autódromo Hermanos Rodríguez, donde su presencia ha causado sensación entre aficionados, medios y el propio paddock. La joven franco-mexicana, reconocida por su elegancia natural y su discreto estilo, se convirtió en una de las figuras más comentadas del fin de semana automovilístico.

Saint Mleux, quien acompañó a Leclerc durante las sesiones de viernes y sábado, destacó con un atuendo amarillo que captó la atención de las cámaras. Su aparición fue aún más llamativa cuando llegó acompañada de su perro Leo, detalle que los fanáticos celebraron en redes sociales por mostrar un lado más humano y cercano del entorno Ferrari. Más allá del glamour, su presencia simboliza también la conexión cultural y emocional que la F1 ha desarrollado con México en los últimos años.

Leclerc, quien ha mostrado un afecto especial por el país, explicó durante una entrevista que su novia es mitad mexicana, ya que su madre es originaria de Cancún, un destino que ambos visitan con frecuencia. “Tiene un lugar bastante especial en mi corazón. Obviamente, mi novia es mitad mexicana, su madre es de Cancún, y he pasado bastantes vacaciones aquí, especialmente durante Navidad. La cultura y la comida me encantan, aunque debo controlarme durante el fin de semana”, comentó entre risas el piloto monegasco.

Nacida en Beaulieu, cerca de Mónaco, Alexandra Saint Mleux combina en su origen las raíces suizas de su padre con el calor latino de su madre mexicana. Esa mezcla multicultural se refleja en su estilo sobrio y su personalidad serena, una dualidad que ha cautivado tanto al entorno europeo de la F1 como a la afición mexicana, que la recibió con entusiasmo durante su paso por el paddock capitalino.

Estudiante de Historia del Arte en París, Saint Mleux ha construido una identidad alejada de los focos mediáticos, enfocándose en su formación académica y su pasión por la cultura visual. Quienes la han tratado de cerca aseguran que su educación fue rigurosa y cosmopolita, con un énfasis en el pensamiento crítico y la sensibilidad estética, lo que explica su facilidad para moverse con elegancia en entornos tan distintos como una galería en París o un circuito de Fórmula 1.

Durante su estancia en México, la joven también sorprendió por hablar español con fluidez, lo que refuerza su vínculo con el país y alimenta la simpatía del público nacional. En redes sociales, numerosos fanáticos destacaron su naturalidad y cercanía, contrastando con el hermetismo que caracteriza a la mayoría de las parejas del paddock. Su presencia en el Gran Premio de Austin días antes del evento mexicano ya había anticipado que se convertiría en una figura recurrente en la temporada 2025.

Mientras Leclerc brilló en la pista con el mejor tiempo en la práctica uno y una sólida actuación detrás de Max Verstappen en la segunda sesión, su novia se consolidó como el rostro más comentado fuera de los monoplazas. Sin declaraciones polémicas ni protagonismo artificial, Alexandra Saint Mleux ha logrado posicionarse como símbolo de elegancia y multiculturalidad en el universo de la Fórmula 1, donde las cámaras suelen enfocarse más en la velocidad que en la autenticidad.

