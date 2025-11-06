Noviembre Azul: un mes para cuidar la salud de los hombres

La campaña “Noviembre Azul” busca romper el silencio en torno al cáncer de próstata y recordar que detectarlo a tiempo puede salvar vidas.

Este tipo de cáncer es una de las principales causas de muerte entre los hombres mayores de 45 años, pero cuando se diagnostica en etapas tempranas, las posibilidades de recuperación son muy altas.

Los especialistas coinciden en que el mayor obstáculo no es médico, sino cultural: el miedo, la vergüenza o la idea de que ir al doctor “no es cosa de hombres”. Los estudios de sangre y las revisiones urológicas pueden parecer incómodos, pero son rápidos, sencillos y marcan la diferencia entre un tratamiento oportuno y una enfermedad avanzada.

Además de enfocarse en el cáncer de próstata, “Noviembre Azul” busca fomentar una cultura de autocuidado: realizar chequeos médicos con regularidad, alimentarse bien y mantenerse activos.

El mensaje es simple pero urgente: prevenir es vivir, y hablar de salud también es parte de cuidar a quienes más queremos.

