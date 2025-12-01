Noviembre cierra con 13 homicidios y supera por amplio margen a octubre en BCS

Baja California Sur cerró noviembre con 13 homicidios dolosos, convirtiéndose en uno de los meses más violentos del año y reflejando un incremento significativo frente a octubre, cuando únicamente se documentaron tres asesinatos, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

El repunte de violencia se concentró principalmente en el municipio de Loreto, donde ocurrieron nueve de los trece homicidios, es decir, casi el 70% del total mensual. Autoridades federales han identificado a Loreto y Comondú como los principales focos rojos en la entidad, vinculados a la operación de células del crimen organizado.

Derivado de los hechos violentos registrados en estas zonas, autoridades que integran la Mesa de Seguridad Estatal informaron que, debido a los ataques directos, enfrentamientos armados y homicidios relacionados con disputas criminales, se han desplegado operativos especiales, así como patrullajes reforzados y acciones de inteligencia, con el objetivo de ubicar y detener a los principales generadores de violencia en Baja California Sur.

Con esta cifra, noviembre se coloca entre los meses con mayor incidencia letal en lo que va de 2025, sólo por debajo de junio (19 homicidios), agosto (17), julio (16) y septiembre (14). El comportamiento mensual confirma una tendencia sostenida de violencia que se ha mantenido durante el año.

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre enero y octubre Baja California Sur acumulaba 99 homicidios dolosos. Al sumarse los trece registrados en noviembre, el total asciende a 112 asesinatos en lo que va del año, una cifra que reafirma la presión de la violencia criminal en la entidad.