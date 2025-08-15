Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Viernes 15 de Agosto, 2025
Avanza proyecto de nueva Casa Cuna–Casa Hogar en Los Cabos

La presidenta del SEDIF, Patricia López Navarro, y el alcalde Christian Agúndez confirmaron que este año comenzará la construcción de la nueva Casa Cuna–Casa Hogar
Tania Plateros
15 agosto, 2025
Casa cuna - casa hogar Los Cabos

FOTO: Gobierno de BCS

Con el objetivo de garantizar entornos seguros y oportunidades de desarrollo a la niñez y adolescencia en situación de vulnerabilidad, la presidenta honoraria del Sistema Estatal DIF (SEDIF), Patricia López Navarro, sostuvo una reunión de trabajo con el alcalde Christian Agúndez Gómez para revisar los avances del proyecto de la nueva Casa Cuna–Casa Hogar en el municipio.

López Navarro informó que la obra ya cuenta con terreno asignado y que, gracias a acuerdos recientes, se decidió ampliar su alcance para ofrecer más servicios y espacios. La construcción está prevista para iniciar antes de que termine este año, con la meta de consolidar un sistema de cuidados integral y especializado.

“Este proyecto es un compromiso para colocar a las niñas, niños y adolescentes en el centro de las políticas públicas”, destacó la titular del SEDIF.

En la reunión también se dio seguimiento a la transición de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia hacia las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, con el objetivo de brindar atención más cercana, profesional y respetuosa de los derechos humanos.

Asimismo, se revisaron los avances en los programas alimentarios, particularmente en el cambio de desayunos escolares fríos a calientes, buscando que ningún menor en Baja California Sur se quede sin este apoyo básico.

El alcalde Christian Agúndez subrayó que la Casa Cuna–Casa Hogar fortalecerá la red de protección social bajo la visión humanista de la Cuarta Transformación, mientras que Sol Delegado Moreno, presidenta honoraria del DIF Los Cabos, y Luis Alberto Ceseña Romero, director general del SEDIF, reafirmaron su respaldo para agilizar los procesos.

Con este avance, Los Cabos se encamina a contar con un espacio que no solo ofrezca techo y cuidado, sino también oportunidades para que la niñez crezca con dignidad, salud y esperanza.

