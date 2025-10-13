Primeros rumores de la nueva consola de Xbox; sería más poderosa que PS6

El panorama del gaming está a punto de cambiar con los primeros rumores sobre la nueva consola de Xbox, que promete no solo superar en potencia a la futura PlayStation 6 de Sony, sino también redefinir las reglas al combinar lo mejor de las consolas y los ordenadores personales.

Según un informe del canal tecnológico Moore’s Law is Dead (MLID), conocido por anticipar la existencia de la PS5 Pro, Microsoft estaría desarrollando un hardware con el chip AMD Magnus APU, un componente que supera en tamaño y capacidad al que Sony planea para su PS6.

Aun así, esta ambición tiene un costo, pues el precio estimado de la consola oscilaría entre los 800 y 1200 dólares.

¿Un chip que cambiará las reglas del juego?

El corazón de esta nueva Xbox sería el AMD Magnus APU, un chip que integra CPU y GPU y que, según MLID, es un 46% más grande que el procesador previsto para la PS6.

Mencionó también que, el Magnus podría ofrecer un rendimiento hasta un 30% superior al de su competidora.

Aunque las diferencias en juegos reales podrían ser menos marcadas —similares a las vistas entre Xbox One X y PS4 Pro—, el impacto sería notable en monitores de alta tasa de refresco.

¿Una consola que funciona como PC?

Lo que hace a esta Xbox única es su enfoque híbrido. Según los rumores, Microsoft planea integrar una versión optimizada de Windows 11, transformando la Xbox en un “PC-consola” de producción masiva.

Este diseño no solo ampliaría las opciones de los jugadores, sino que también podría competir directamente con PCs gaming preensamblados.

MLID sugiere que la consola ofrecería un rendimiento comparable a una RTX 5080 o incluso 5090, pero a una fracción del costo.

¿Qué dice Microsoft?

Microsoft no ha confirmado oficialmente estos rumores, aunque la semana pasada aseguró que sigue trabajando en la próxima generación de Xbox.

Las filtraciones apuntan a un ecosistema unificado bajo la marca Xbox, con énfasis en potencia, compatibilidad y servicios como Game Pass.