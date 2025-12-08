Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Lunes 8 de Diciembre, 2025
Seguridad

Más de 90 cuerpos recuperados: reportan nueva fosa clandestina en La Paz–San Juan de la Costa

El colectivo Búsqueda X La Paz localizó una nueva inhumación clandestina en la carretera La Paz–San Juan de la Costa. Con este hallazgo, suman más de 90 cuerpos recuperados en la zona entre 2024 y 2025.
Daniela Lara
8 diciembre, 2025
Nuevo hallazgo en fosa clandestina en la carretera La Paz–San Juan de la Costa

IMG: Búsqueda x La Paz

Un nuevo resultado positivo obtuvo el colectivo Búsqueda X La Paz este fin de semana, tras localizar una inhumación clandestina en la carretera La Paz–San Juan de la Costa, zona donde familias de la agrupación han logrado recuperar más de 90 cuerpos en el último año.

De acuerdo con la información proporcionada por el colectivo, la localización ocurrió durante la jornada de búsqueda del domingo 7 de diciembre. Integrantes precisaron que será hasta que el área de Servicios Periciales procese la zona cuando se confirme el número de cuerpos encontrados, así como posibles características de vestimenta u otros indicios.

En las acciones participaron integrantes de Búsqueda X La Paz, la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y elementos de la Guardia Nacional, quienes resguardaron el perímetro.

Durante 2024 y 2025, el colectivo ha mantenido búsquedas constantes en esta franja carretera, donde han localizado decenas de fosas clandestinas y recuperado más de 90 cuerpos, algunos de los cuales ya han sido identificados mediante pruebas genéticas y entregados a sus familias.

La agrupación reiteró la importancia de que quienes tengan un familiar desaparecido presenten la denuncia correspondiente, proporcionen muestras genéticas y se acerquen al colectivo para recibir acompañamiento y asesoría durante el proceso de búsqueda.

