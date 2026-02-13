Nueva Ley de Cine en México: Más cine mexicano en salas de cine

Este viernes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, junto a la titular de la Secretaría de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, presentaron una ambiciosa iniciativa para una nueva Ley Federal de Cinematografía y el Audiovisual. El objetivo principal es que el cine mexicano tenga una presencia garantizada del 10% en el tiempo total de exhibición en salas comerciales, buscando romper con el dominio de las grandes producciones extranjeras que suelen acaparar las pantallas.

La propuesta, que busca sustituir a la ley vigente desde 1992, responde a una demanda histórica de la comunidad cinematográfica. De acuerdo con las autoridades, esta reforma no solo se limita a la exhibición física, sino que también obligará a las plataformas de streaming a diseñar secciones exclusivas para producciones nacionales, asegurando que el talento de México sea visible en el entorno digital y reciba los apoyos federales necesarios.

Además de las cuotas de pantalla, la iniciativa pone un foco especial en la protección de los trabajadores del sector. La Secretaría de Cultura destacó que se busca reconocer la voz humana como una herramienta artística única, estableciendo regulaciones estrictas contra el uso de la Inteligencia Artificial en el doblaje sin el consentimiento expreso de los actores, protegiendo así los derechos laborales frente a la tecnología.

El camino para llegar a esta reforma ha sido largo. Desde el 2021, personajes como el senador Ricardo Monreal habían intentado impulsar cambios en la ley para proteger al cine nacional, pero fue bajo la administración actual que se consolidó un consenso con el gremio tras mesas de trabajo en Parlamento Abierto. Históricamente, el cine en México ha enfrentado desafíos de distribución, donde películas galardonadas internacionalmente apenas lograban mantenerse una semana en cartelera frente a los estrenos de Hollywood.

Estadísticas recientes del Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE) indican que, aunque la producción ha crecido, el acceso del público a estas historias sigue siendo limitado por los horarios de exhibición. Con esta nueva normativa, se pretende que la revisión de la cartelera sea semanal y semestral para asegurar que los exhibidores cumplan con el compromiso de dar espacio a las narrativas que reflejan la cultura y realidad de nuestro país.

Finalmente, la presidenta Claudia Sheinbaum subrayó que el cine mexicano es una parte fundamental de la identidad nacional y que el Estado tiene la responsabilidad de fomentar su crecimiento. Se espera que la iniciativa sea enviada de inmediato al Congreso de la Unión para su discusión y aprobación, marcando un hito en la política cultural que también incluirá incentivos económicos para las producciones locales en los próximos meses.

