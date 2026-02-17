Nueva maquinaria busca mejorar los Servicios Públicos en Los Cabos

El Ayuntamiento avanza en la renovación de equipo para mejorar los Servicios Públicos en Los Cabos , una de las prioridades desde el inicio de la administración actual.

El director general de Servicios Públicos Municipales, Ernesto Montaño Castro , informó que la mejora en los Servicios Públicos en Los Cabos ya muestra resultados con la próxima adquisición de nuevas unidades, impulsada por la gestión del alcalde Christian Agúndez Gómez .

Después de un año de gestiones, el Ayuntamiento contará con un parque vehicular propio. Esto permitirá fortalecer los Servicios Públicos en Los Cabos y mejorar el desempeño en la recolección de residuos, reduciendo la dependencia de arrendamientos y favoreciendo un uso más sostenible de los recursos municipales.

Entre el equipo contemplado se encuentran camiones de carga trasera, unidades para recolección de ramas y cacharros, camiones de plataforma y de volteo. También se integrará maquinaria pesada como motoconformadoras, retroexcavadoras y cargadores frontales, con el objetivo de atender necesidades cotidianas y avanzar en la recuperación del rezago.

Finalmente, Montaño Castro señaló que estas acciones responden a la directriz de la XV Administración en Los Cabos , enfocada en reforzar la atención diaria y mejorar de forma sostenida los servicios municipales en beneficio de la ciudadanía.

