Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Martes 17 de Febrero, 2026
HomeLos CabosNueva maquinaria busca mejorar los Servicios Públicos en Los Cabos
Los Cabos

Nueva maquinaria busca mejorar los Servicios Públicos en Los Cabos

La próxima adquisición de unidades y maquinaria pesada permitirá mejorar la recolección de residuos y fortalecer los Servicios Públicos en Los Cabos, informó la Dirección Municipal.
17 febrero, 2026
0
2
Renovarán Servicios Públicos en Los Cabos con nueva maquinaria

IMG: Ayuntamiento de Los Cabos

El Ayuntamiento avanza en la renovación de equipo para mejorar los Servicios Públicos en Los Cabos , una de las prioridades desde el inicio de la administración actual.

El director general de Servicios Públicos Municipales, Ernesto Montaño Castro , informó que la mejora en los Servicios Públicos en Los Cabos ya muestra resultados con la próxima adquisición de nuevas unidades, impulsada por la gestión del alcalde Christian Agúndez Gómez .

Después de un año de gestiones, el Ayuntamiento contará con un parque vehicular propio. Esto permitirá fortalecer los Servicios Públicos en Los Cabos y mejorar el desempeño en la recolección de residuos, reduciendo la dependencia de arrendamientos y favoreciendo un uso más sostenible de los recursos municipales.

Entre el equipo contemplado se encuentran camiones de carga trasera, unidades para recolección de ramas y cacharros, camiones de plataforma y de volteo. También se integrará maquinaria pesada como motoconformadoras, retroexcavadoras y cargadores frontales, con el objetivo de atender necesidades cotidianas y avanzar en la recuperación del rezago.

Finalmente, Montaño Castro señaló que estas acciones responden a la directriz de la XV Administración en Los Cabos , enfocada en reforzar la atención diaria y mejorar de forma sostenida los servicios municipales en beneficio de la ciudadanía.

Autor

  • Daniela Lara

    Reportera de sección policiaca de Tribuna de Los Cabos Licenciada en criminología egresada de la Universidad Mundial Campus Los Cabos, especialista en seguridad privada y técnicas criminalísticas. Soy criminóloga de profesión, pero reportera por vocación. Para mí el periodismo es una herramienta para impulsar políticas públicas para la prevención y erradicación del delito, así como de la impunidad.

    View all posts
Botón para suscribirse a tribuna de Méxio en Google News
EtiquetasH. Ayuntamiento de Los Cabos
Articulo anterior

Alerta sanitaria en México por brote de sarampión: Confirman 31 muertes y ...

Siguiente articulo

Rinden protesta nuevo Consejo Directivo de AMMJE BCS; impulsarán expansión y mentoría ...