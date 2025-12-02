Nueva ruta Panamá–Los Cabos: Copa Airlines inicia operaciones con tres vuelos semanales

Este jueves 4 de diciembre iniciará operaciones la nueva ruta Panamá–San José del Cabo, operada por Copa Airlines con tres frecuencias semanales: lunes, jueves y sábado. Así lo informó la secretaria de Turismo y Economía, Maribel Collins, quien destacó que esta conexión marca un avance clave en la expansión internacional del destino.

Impulso a mercados de Centro y Sudamérica

Collins explicó que el nuevo vuelo es resultado del trabajo conjunto entre la SETUE y FITURCA, con el objetivo de fortalecer la presencia de Baja California Sur en los mercados de Centro y Sudamérica.

“Esta ruta abre una puerta estratégica para diversificar el turismo y consolidar relaciones comerciales con una región de alto potencial”, señaló.

Se suma a la segunda temporada de Fráncfort–Los Cabos

Recordó que esta operación se integra a la recién iniciada segunda temporada de la ruta Fráncfort–Los Cabos, operada por Condor Airlines, que comenzó el pasado 3 de noviembre con 285 pasajeros europeos y concluirá el 6 de abril.

Mayor derrama y posicionamiento

La titular de SETUE agregó que cada nueva conexión internacional fortalece la oferta turística de Baja California Sur, al incrementar la llegada de visitantes y generar oportunidades económicas en las comunidades locales.

“Seguiremos impulsando alianzas estratégicas que refuercen el posicionamiento de Los Cabos como un destino competitivo, accesible y global”, afirmó.