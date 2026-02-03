Claudia Estrella Arizpe asume como Secretaria Ejecutiva del IEEBCS

En una sesión solemne que marca una nueva etapa administrativa, la Mtra. Claudia Elena Estrella Arizpe tomó protesta formal como titular de la Secretaria Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur (IEEBCS).

El acto protocolario se llevó a cabo ante las y los integrantes del Consejo General, quienes validaron el perfil de la nueva funcionaria para coordinar las tareas operativas de este organismo autónomo.

Tras rendir protesta, la ahora Secretaria Ejecutiva manifestó su firme compromiso de conducir su gestión bajo los principios rectores de la materia electoral. Destacó que su plan de trabajo se alineará estrictamente a la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y máxima publicidad, elementos fundamentales para garantizar la confianza ciudadana en los procesos democráticos de la entidad.

La toma de protesta de la nueva titular administrativa busca cubrir la posición clave en la ejecución de acuerdos del Consejo. Para fortalecer la estructura operativa del instituto de cara a las próximas metas institucionales.

Funciones y relevancia de la Secretaria Ejecutiva

La figura de la Secretaria Ejecutiva es vital dentro del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur, ya que funge como el puente entre el Consejo General y las direcciones operativas. Entre sus atribuciones principales se encuentra dar fe de los actos del Instituto, coordinar la oficialía electoral y asegurar que cada acuerdo tomado por los consejeros se ejecute conforme a la ley vigente.

Este nombramiento llega en un momento de consolidación para el IEEBCS, donde la transparencia en el ejercicio del gasto y la organización de la participación ciudadana son prioridades. La trayectoria de Estrella Arizpe fue evaluada bajo criterios de profesionalismo, buscando que la transición administrativa mantenga la estabilidad técnica que requiere el órgano electoral para sus funciones permanentes de educación cívica y fortalecimiento democrático.

