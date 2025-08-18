Nueva sede de la UABCS en La Ribera refuerza cobertura educativa en BCS

Con el mensaje de que “sin educación no hay transformación”, el gobernador Víctor Manuel Castro Cosío inauguró las nuevas instalaciones de la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS) en la comunidad de La Ribera, municipio de Los Cabos.

La obra, que representó una inversión de 50.7 millones de pesos, busca acercar la educación superior a jóvenes de Santiago, Miraflores, Buena Vista y Los Barriles, comunidades que históricamente han enfrentado limitaciones en materia de cobertura universitaria.

Castro Cosío subrayó que la entrega del campus es resultado de la coordinación entre el Gobierno del Estado y la UABCS, ejemplo de que cuando existe voluntad institucional, es posible obtener resultados concretos en beneficio de la ciudadanía.

“La educación es el motor que transforma a los pueblos. Por eso hoy reafirmamos el compromiso de ampliar oportunidades y garantizar que ningún joven se quede sin estudiar por falta de opciones cercanas”, afirmó el mandatario estatal.

El edificio de 3 mil 483 metros cuadrados cuenta con aulas híbridas y mixtas, laboratorios de cómputo, cubículos para asesorías y clases virtuales, así como un laboratorio especializado en gastronomía.

De acuerdo con el rector de la UABCS, Dante Arturo Salgado González, el campus de La Ribera abre operaciones con dos programas académicos diseñados para responder a la vocación productiva de la región: Gestión de Servicios Turísticos y Gastronomía.

Salgado destacó que con esta nueva sede suman ya tres campus en el municipio de Los Cabos, lo que fortalece la misión institucional de ofrecer educación superior de calidad con pertinencia regional.

El rector agradeció al Gobierno del Estado por destinar 270 millones de pesos en los últimos años al fortalecimiento de la infraestructura universitaria, inversión que, dijo, constituye un respaldo fundamental para ampliar el alcance de la UABCS en Baja California Sur.

Con esta inauguración, se consolida un proyecto que no solo acerca la universidad a las comunidades más alejadas, sino que también impulsa un modelo educativo que apuesta por el desarrollo económico y social a través de la formación profesional.

