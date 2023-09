Así luce la nueva tarifa de transporte público en La Paz

Este sábado, los usuarios de la capital del estado se despertaron con la noticia del aumento de tarifa en el transporte público de La Paz. El costo del pasaje subió de 10 a 12 pesos de manera repentina.

Esta modificación entró en vigor el 21 de septiembre después de ser publicada en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur. La mayoría de los autobuses y minibuses ahora cobran 12 pesos por pasaje, y se espera que esta tarifa aumente a 16 pesos una vez que se pongan en circulación las nuevas unidades de transporte.

El aumento en las tarifas se justifica con la promesa de mejorar las condiciones de los vehículos y, por ende, la calidad del servicio. Sin embargo, surge la pregunta de si realmente se notarán mejoras sustanciales. Incluso algunos residentes expresaron su escepticismo sobre la posibilidad de que los cambios se reflejen en la calidad del servicio.

“De por sí, aunque le suban, de todos modos siguen igual, no hay ningún cambio; los peseros pobrecitos, andan desarmándose solos, de modo que si le suben o no, pues no, no le veo el beneficio en lo que es en cuanto a las unidades, van a seguir igual”, expresó una ciudadana.