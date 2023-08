Nueva variante de Covid-19 “Eris”; analizan la posibilidad de casos en BCS

La Paz.- Tras la nueva variante de Covid-19 “Eris“, se ha presentado un incremento de casos en el mundo, en México y esta última semana en Baja California Sur. En este sentido, la Directora de Servicios de Salud, la doctora Ana Luisa Guluarte explicó que lo anterior puede tener relación con la disminución de las medidas preventivas sobre el Covid-19, ya que desde el mes de mayo el virus dejó de considerarse emergencia en México:

“Estamos observando un incremento de los casos en nuestro estado. Si bien es cierto, se dio por terminada la emergencia para nuestro país en el mes de mayo, también es cierto que siempre se ha dicho que no debemos de bajar la guardia ante este padecimiento. No sabemos con precisión si se trata de esta subvariante, porque no tenemos en este momento el dato para decir sí, es esta y está presente. Pero es lo que hemos visto de este padecimiento; que mientras en otras partes del mundo aparecen variantes, en nuestro país incrementan los casos y se deben a estas variantes. Seguramente es así”.