Construirán nuevas ciclovías en EDOMEX este 2026: Conoce las rutas y municipios por donde pasarán

El Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Movilidad (SEMOV), confirmó este 11 de enero una inversión histórica de 113 millones de pesos destinada a fortalecer las ciclovías para el año 2026.

Este recurso, proveniente del Fideicomiso para la Movilidad de Ciclistas y Transeúntes (Fimocyt), se dividirá estratégicamente: el 60% será para obra física y el 40% para la difusión y fortalecimiento de la seguridad vial. El objetivo es claro: proteger la vida de quienes eligen la bicicleta como medio de transporte en las zonas más conflictivas de la entidad.

¿Qué se construirá exactamente? El plan maestro contempla la creación de cuatro nuevas ciclovías en 2026 en municipios clave del Estado de México (EDOMEX). En Tlalnepantla se intervendrá la Avenida Santa Mónica; en Nezahualcóyotl, la calle Carmelo Pérez; en Toluca, la Avenida Benito Juárez; y en Jilotepec, la vialidad Andrés Molina.

Estas rutas fueron seleccionadas tras la realización de cinco foros ciudadanos donde participaron más de 300 activistas y especialistas, asegurando que la infraestructura responda a necesidades reales de conectividad con sistemas como el Tren Interurbano.

Además de los nuevos carriles, la administración de la gobernadora Delfina Gómez edificará seis cruces seguros en puntos de alta siniestralidad. Estos se distribuirán con uno en Ecatepec, dos en Tlalnepantla, dos en Toluca y uno en Nezahualcóyotl.

Estas intervenciones son fundamentales para reducir los atropellamientos en intersecciones donde el flujo vehicular suele ignorar la prioridad del peatón y el ciclista, integrando señalética avanzada y adecuaciones geométricas.

Plan de movilidad 2026 de Edomex

Para que la infraestructura sea funcional, el proyecto no solo se limita a lo nuevo; también incluye el mantenimiento de rutas existentes que presentan desgaste.

Se rehabilitarán tramos críticos en la Avenida Central (de Metro Nezahualcóyotl a Metro Plaza Aragón), así como en Avenida Gobernadora y Calzada de la Viga en Ecatepec. También se intervendrá el circuito Ciudad Jardín y la Avenida Benito Juárez en San Mateo Atenco, garantizando una red continua y segura.

Esta inversión de 113 millones de pesos se suma a los esfuerzos de modernización vial que buscan preparar al estado para eventos de talla internacional en 2026.

La Secretaría de Seguridad del Estado de México y la SEMOV trabajarán de la mano para que estos corredores no sean solo pintura en el asfalto, sino verdaderos espacios de convivencia. El secretario de Movilidad, Daniel Sibaja, ha enfatizado que este fondo es transparente y auditable, invitando a los colectivos a vigilar el avance de las obras. Con estas acciones, el Estado de México se perfila como un referente en movilidad sustentable para el cierre de la administración actual.

