Hallan dos nuevas fosas clandestinas en La Paz; suman más de 60 en un año

El colectivo Búsqueda x La Paz confirmó este fin de semana el hallazgo de dos nuevas fosas clandestinas en La Paz, lo que aumenta el número de descubrimientos en el último año.

Las fosas se encontraron el domingo 7 de septiembre en la carretera La Paz–San Juan de la Costa. La agrupación explicó que el número de osamentas y prendas halladas se dará a conocer cuando Servicios Periciales termine el procesamiento de la zona.

Este hallazgo se suma a las cinco fosas descubiertas una semana antes en el mismo sitio. Desde septiembre de 2024, en esta región se han detectado más de 60 fosas clandestinas, que podrían corresponder a personas desaparecidas en años anteriores.

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) informó que, de las fosas encontradas en el área, ya se han identificado 24 personas. Estas estaban relacionadas con carpetas de investigación por desaparición de 2016, 2018 y 2019.

La institución aclaró que aún quedan restos sin identificar. En muchos casos no existen muestras biológicas de familiares para realizar las comparaciones genéticas, ni denuncias formales de desaparición que permitan elaborar los perfiles periciales necesarios.

