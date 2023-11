Nuevas ideas llegan al Congreso del Estado con Parlamento de la Juventud 2023

La Paz. – Los ganadores de la convocatoria para participar en el XVI Parlamento de la Juventud Sudcaliforniana “Para que la Juventud se Exprese” 2023, abordaron cuestiones relacionadas con el medio ambiente, inclusión y educación, señalando que estos desafíos son especialmente relevantes para quienes concluyen la secundaria e inician la preparatoria.

Los miembros de entre 13 y 17 años, como en el caso de Dafne Rubi Flores López, quien expuso su inquietud para apoyar el desarrollo del Estado y resguardar los recursos tanto naturales como sociales, abordando su preocupación por la constante demanda de recursos tales como el agua, alimentos y los servicios en general, por ejemplo, transporte, vivienda, y recreación.

“Hemos desarrollado por medio de investigaciones y análisis grupales, las problemáticas, sociales y ambientales hemos integrado las distintas propuestas que pueden dar solución a estos problemas propuestas que nacen en base a que todos estos inconvenientes son una cadena de crecimiento que el turismo y otras actividades económicas se encuentran en auge en nuestra Baja Sur y que debido a la falta de cumplimiento de las autoridades responsables no se aplican las normas y leyes que regulan estas actividades lo que desemboca en un impacto negativo en la calidad de vida tanto en personas locales como que como de personas que emigran persiguiendo una mejor vida.”

Antonella De Simone Jimenez, enfatizó la importancia de la inclusión social para la construcción de una sociedad armónica, señalando que es un derecho humano fundamental y que es esencial para el desarrollo sostenible de las sociedades.

“El día de hoy hago uso de la máxima tribunal del Estado Baja California Sur para pronunciarme con un tema muy importante para todas y para todos la inclusión en la sociedad, para tener un ambiente armónico debe existir la inclusión que representa el respeto a la diversidad, las diferencias se valoran y se respetan porque la inclusión no solo significa no discriminar o no marginal, sino el garantizar que todas las personas tengan igualdad de acceso a servicios públicos empleo educación atención médica entre otras así como el ejercicio pleno de sus derechos civiles y políticos.”