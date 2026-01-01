Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Jueves 1 de Enero, 2026
Las nuevas leyes y reformas que entran en vigor en México en 2026

Los cambios incluyen aumento al salario mínimo, nuevas obligaciones fiscales, regulación de trabajadores de apps y registro obligatorio de líneas celulares
1 enero, 2026
nuevas leyes en México 2026

Imagen creada con IA

A partir del 1 de enero de 2026, entran en vigor en México diversas reformas fiscales, laborales, aduaneras y de telecomunicaciones aprobadas durante 2025, con cambios que impactan directamente a trabajadores, empresas, plataformas digitales y comercio exterior.

Las reformas más relevantes

Con la entrada en vigor del Paquete Económico 2026, se aplican aumentos al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) en tabaco, bebidas saborizadas, y apuestas . También se refuerza la fiscalización digital y se establecen nuevas retenciones de ISR e IVA para plataformas digitales, incluidas extranjeras.

Aumento al salario mínimo
La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CONASAMI) aprobó un incremento del 13%, dejando el salario mínimo general en 315.04 pesos diarios y en 440.87 pesos en la Zona Libre de la Frontera Norte.

Reformas laborales
Desde enero de 2026 entra en vigor la regulación plena de trabajadores de plataformas digitales como Uber, DiDi y Rappi, quienes podrán acceder a IMSS e Infonavit si alcanzan al menos un salario mínimo mensual. Además, inicia la reducción gradual de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales, con aplicación escalonada hacia 2030.

Reforma a la Ley Aduanera
Se refuerzan controles contra contrabando y subvaluación, aumentan multas y se digitalizan procesos en aduanas. Las nuevas reglas impactan especialmente a importadores, agentes aduanales y programas  de laIndustria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX).

Registro obligatorio de líneas móviles
Todas las líneas telefónicas deberán vincularse a la CURP. Las no registradas serán suspendidas de forma gradual hasta junio de 2026, como medida de combate a delitos.

Las reformas que inician en 2026 reflejan una política de mayor control fiscal, fortalecimiento de derechos laborales y regulación tecnológica, con efectos directos en la economía cotidiana. Autoridades recomiendan revisar disposiciones específicas en el Diario Oficial de la Federación, debido a reglas transitorias y ajustes en implementación.

