Nuevas monedas de 10 y 20 pesos en México: Banxico modifica diseño y materiales

El Gobierno federal publicó este lunes cambios históricos en las monedas de circulación más utilizadas en México: las piezas de 10 y 20 pesos tendrán nuevo diseño, materiales y especificaciones técnicas.

Esto con el objetivo de modernizar el sistema monetario, reforzar la seguridad, optimizar costos de producción y fomentar su uso cotidiano.

LEE MÁS: México pierde autosuficiencia en carne de res y enfrenta déficit histórico

Modernización monetaria: ¿por qué se renuevan?

El plazo para iniciar la acuñación de las nuevas monedas podrá comenzar 30 días después de la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y se enmarca dentro de reformas aprobadas por la Cámara de Diputados y avaladas por el Ejecutivo.

Las medidas responden a dos principales retos: el alto costo de producción de piezas tradicionales y la baja aceptación de algunas denominaciones, especialmente la de 20 pesos, en transacciones diarias.

El nuevo diseño de la moneda de 20 pesos

Valor nominal : $20 pesos, sin cambios.

: $20 pesos, sin cambios. Forma : Dodecagonal de 12 lados.

: Dodecagonal de 12 lados. Diámetro : 30 mm.

: 30 mm. Peso : 12.67 gramos.

: 12.67 gramos. Composición : centro de alpaca plateada y anillo de bronce-aluminio para mayor durabilidad.

: centro de alpaca plateada y anillo de bronce-aluminio para mayor durabilidad. Elementos de seguridad: microtexto, imagen latente con el número “20” y diseño distintivo con el Templo de Kukulkán (Chichén Itzá).

Este nuevo formato busca reducir el rechazo social de esta pieza y promover su aceptación en comercios, transporte público y pagos cotidianos.

¿Qué cambia en la moneda de 10 pesos?

Valor : $10 pesos, se mantiene.

: $10 pesos, se mantiene. Diseño : circular, bimetálica, con diámetro de 28 mm y canto estriado.

: circular, bimetálica, con diámetro de 28 mm y canto estriado. Materiales: ahora podrá usarse una mayor variedad de aleaciones, incluyendo acero recubierto de níquel, plata sterling y diversas combinaciones en el anillo perimetral.

Esta flexibilidad técnica facilitará reducir el costo de producción de cada pieza ante la volatilidad de precios de metales como el cobre.

Las monedas de 10 y 20 pesos que circulan hoy seguirán siendo válidas y conservan su valor legal hasta que el Banco de México (Banxico) determine formalmente su retiro y comunique los plazos y mecanismos de canje en el DOF.

No habrá una retirada inmediata, y no es necesario cambiarlas de inmediato en ventanillas bancarias.

El cambio representa una estrategia para reducir costos de acuñación, ya que el precio de algunos metales ha aumentado considerablemente en los últimos años.

LEE MÁS: Carlos Slim refuerza su apuesta energética y compra Fieldwood México por 270 millones de dólares

Además, la estandarización del diseño del billete de 20 pesos ha acelerado el impulso por fortalecer el uso de monedas en esta denominación.

Especialistas subrayan que estas reformas, aunque no cambian el valor del dinero, buscan agilizar las transacciones físicas, incentivar la aceptación de las piezas en el mercado y disminuir prácticas de acumulación o rechazo de monedas de mayor denominación.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO