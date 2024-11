Nuevas tendencias en el decorado del pan de muerto en La Paz

En los últimos años, el pan de muerto ha experimentado innovaciones en su presentación, buscando no solo realzar su atractivo visual, sino también incrementar las ventas en las panaderías locales. Martín Monteverde Aguilar, supervisor de una panadería de La Paz, compartió su experiencia en la implementación de estas nuevas técnicas decorativas.

“La decoración está inspirada en nuestros grandes artesanos mexicanos, que es el mayor tesoro que tenemos en la nación, se me ocurrió darle un giro diferente a lo que es el pan de muerto tradicional que se junta con mantequilla y azúcar. Le dimos un decorado un poquito así como Talavera, al principio empezamos con decoración Talavera, ya después le pusimos un poquito colores por las calaveritas de colores”, afirmó Martín.

La inspiración para este enfoque llegó a Monteverde en una tarde mientras disfrutaba de un café con su suegro. Explicó que el proceso de decoración es creativo y, según el supervisor, es algo que sale del corazón ya que el tiempo dedicado a cada pieza varía. Los decorados más sencillos pueden tomar de ocho a diez minutos, mientras que aquellos con más detalles requieren entre quince y veinte minutos.

“Estaba yo con mi suegro tomando y disfrutando una tacita de café y me sirvieron en una en una tacita Talavera. La vi, me inspiró y dije, sabes qué pan de muerto Talavera y entonces vine y le dije a los encargados, sabes que mira podemos hacer esto y ya me dijeron sabes que tú adelante”, relató Martín.

Monteverde indicó que hasta la fecha han producido cerca de 70 panes de muerto decorados, lo que refleja el creciente interés en estas nuevas presentaciones. Sin embargo, no todo es sencillo ya que es importante cuidar la temperatura del glaseado, si se calienta demasiado, se puede caramelizar y quebrarse al enfriarse.

Su diseño favorito son las catarinas y calaveras, inspiradas por esa misma experiencia con la taza de Talavera, que lo llevó a concebir la idea de incorporar este estilo en el pan. Este enfoque en la decoración del pan de muerto representa una fusión de tradición y creatividad, destacando el valor del arte y la innovación en la cultura culinaria mexicana.

