Nueve franquicias dicen adiós a los playoffs de la NFL 2025
Recta final de la temporada regular
La NFL 2025 entra en su fase decisiva y, aunque aún restan cuatro semanas por disputarse, nueve equipos ya quedaron fuera de la pelea por los playoffs rumbo al Super Bowl LX, programado para el 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.
Eliminados en la AFC
En la Conferencia Americana (AFC) los equipos sin opciones son:
- New York Jets (3-10)
- Cleveland Browns (3-10)
- Las Vegas Raiders (2-11)
- Tennessee Titans (2-11)
Eliminados en la NFC
En la Conferencia Nacional (NFC) también quedaron fuera:
- Atlanta Falcons
- Arizona Cardinals
- New Orleans Saints
- Washington Commanders
- New York Giants (2-11, con siete derrotas consecutivas)
Campañas irregulares y problemas internos
La eliminación temprana refleja temporadas marcadas por la irregularidad y distintos problemas internos.
- Los Giants fueron los primeros en quedar fuera tras la Semana 13, confirmando su tercera temporada consecutiva sin postemporada.
- Los Raiders y Titans, con apenas dos victorias, sellaron un año de reconstrucción que apunta directamente al Draft 2026.
Favoritos en la parte alta
En contraste, equipos como los 49ers, Eagles, Ravens y Chiefs se mantienen en la parte alta de la tabla.
La definición de los sembrados y los últimos boletos de comodín promete ser intensa en las semanas finales, con duelos clave que marcarán el rumbo hacia la postemporada.
Ajustes internos y mirada al futuro
Más allá de lo deportivo, la eliminación de estas nueve franquicias abre un proceso de ajustes internos:
- Reconstrucción de plantillas
- Cambios de entrenadores
- Preparación para el Draft 2026
La atención de la liga ahora se centra en los equipos que aún luchan por un boleto y en cómo se configurará el cuadro de playoffs rumbo al Super Bowl LX.
