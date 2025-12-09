Nueve franquicias dicen adiós a los playoffs de la NFL 2025

Recta final de la temporada regular

La NFL 2025 entra en su fase decisiva y, aunque aún restan cuatro semanas por disputarse, nueve equipos ya quedaron fuera de la pelea por los playoffs rumbo al Super Bowl LX, programado para el 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

Eliminados en la AFC

En la Conferencia Americana (AFC) los equipos sin opciones son:

New York Jets (3-10)

Cleveland Browns (3-10)

Las Vegas Raiders (2-11)

Tennessee Titans (2-11)

Eliminados en la NFC

En la Conferencia Nacional (NFC) también quedaron fuera:

Atlanta Falcons

Arizona Cardinals

New Orleans Saints

Washington Commanders

New York Giants (2-11, con siete derrotas consecutivas)

Campañas irregulares y problemas internos

La eliminación temprana refleja temporadas marcadas por la irregularidad y distintos problemas internos.

Los Giants fueron los primeros en quedar fuera tras la Semana 13, confirmando su tercera temporada consecutiva sin postemporada .

fueron los primeros en quedar fuera tras la Semana 13, confirmando su . Los Raiders y Titans, con apenas dos victorias, sellaron un año de reconstrucción que apunta directamente al Draft 2026.

Favoritos en la parte alta

En contraste, equipos como los 49ers, Eagles, Ravens y Chiefs se mantienen en la parte alta de la tabla.

La definición de los sembrados y los últimos boletos de comodín promete ser intensa en las semanas finales, con duelos clave que marcarán el rumbo hacia la postemporada.

Ajustes internos y mirada al futuro

Más allá de lo deportivo, la eliminación de estas nueve franquicias abre un proceso de ajustes internos:

Reconstrucción de plantillas

Cambios de entrenadores

Preparación para el Draft 2026

La atención de la liga ahora se centra en los equipos que aún luchan por un boleto y en cómo se configurará el cuadro de playoffs rumbo al Super Bowl LX.