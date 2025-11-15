Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Sábado 15 de Noviembre, 2025
Nueve muertos en India por detonación “accidental” de explosivos incautados

Al menos nueve personas murieron y 31 resultaron heridas en una comisaría de policía de la región india de Cachemira por la explosión accidental de pirotecnia
AGENCIA AFP
15 noviembre, 2025
Foto: AFP

Al menos nueve personas murieron y 31 resultaron heridas el viernes por la noche en una comisaría de policía de la región india de Cachemira, en el norte, por la detonación presuntamente accidental de explosivos incautados esta semana, anunció un oficial.

Los explosivos fueron incautados en un registro realizado el lunes en las afueras de Nueva Delhi y llevados a Faridabad, al sur de la capital india, para su análisis científico en la estación de policía de Nowgam, indicó el sábado ante la prensa el director regional de esa fuerza, Nalin Prabhat.

“Desgraciadamente, durante este análisis [el viernes] hacia las 23H20 locales [17H50 GMT], se produjo una explosión accidental”, describió el responsable. “Cualquier otra especulación sobre la causa del accidente es inútil”, agregó.

Entre las víctimas de la detonación, que dañó gravemente el edificio, figuran policías, técnicos de la policía científica y otros agentes públicos, indicó Prabhat.

Hay 9 muertos en India por detonación accidental de explosivos

No se estableció oficialmente ninguna relación entre el registro del lunes y la explosión de un auto más tarde ese día cerca del histórico Fuerte Rojo, un monumento emblemático de Nueva Delhi, que dejó 12 muertos.

Este suceso, calificado de “conspiración” por el primer ministro Narendra Modi y prometió que los responsables enfrentarían a la justicia.

