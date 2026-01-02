Nuevo abuso de taxistas en Tulum reaviva alarma por cobros y amenazas a turistas

Un nuevo señalamiento por presunto abuso de taxistas volvió a encender las alertas en Tulum, luego de que una turista colombiana denunciara haber sido obligada a utilizar un taxi convencional bajo intimidación y enfrentar un cobro considerado excesivo en una de las zonas más visitadas del destino.

El incidente ocurrió el pasado 29 de diciembre en Aldea Zamá, área de alta afluencia turística, donde la mujer, de 26 años, intentó abordar un vehículo de transporte por plataforma digital. De acuerdo con su testimonio, un grupo de taxistas le impidió el acceso al automóvil solicitado y la forzó a subir a un taxi del sitio.

El conflicto escaló cuando el conductor le exigió un pago de 1,200 pesos por un traslado corto, una tarifa que la afectada consideró desproporcionada. La presión y las amenazas, según la denuncia, generaron un ambiente de intimidación que la dejó sin margen de negociación en un primer momento.

Tras negarse a cubrir el monto solicitado, el chofer aceptó finalmente un pago de 400 pesos, cifra que aun así superó lo que habría pagado mediante una aplicación. El taxista abandonó el lugar antes de que arribaran los elementos policiales, lo que impidió que se aplicara alguna sanción inmediata.

La Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana informó que el hecho quedó asentado como reporte oficial y que se dará seguimiento al caso. No obstante, la ausencia de una acción directa en el momento refuerza la percepción de impunidad que rodea a este tipo de incidentes en el municipio.

Este episodio no es aislado. En distintas zonas turísticas de Tulum se han acumulado denuncias de visitantes nacionales y extranjeros que acusan cobros arbitrarios, bloqueos al uso de plataformas digitales y actitudes intimidatorias por parte de algunos operadores del servicio de taxi.

La situación ha generado preocupación en el sector turístico, donde se advierte que estos conflictos dañan la imagen del destino a nivel internacional. La persistencia de los señalamientos, pese a los llamados oficiales a respetar tarifas y evitar confrontaciones, alimenta la idea de un control limitado sobre el gremio.

Hasta ahora, el Sindicato de Taxistas de Tulum no ha informado públicamente sobre sanciones o medidas concretas derivadas de este caso, una omisión que, según actores del sector, profundiza el desgaste reputacional del destino y deja a los visitantes en una posición de vulnerabilidad frente al transporte local.

