¡Nuevo ciclón a la vista! Aumenta probabilidad de desarrollo ciclónico en el Pacífico

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) alertaron este sábado 21 de junio sobre una zona de baja presión que podría convertirse en ciclón tropical al sur de las costas de Oaxaca y Chiapas.

De acuerdo con el informe más reciente de Conagua, el sistema muestra un 70 % de probabilidad de desarrollo ciclónico en los próximos siete días, lo que representa un nivel alto de riesgo meteorológico en el océano Pacífico oriental.

El fenómeno se ubica actualmente frente a las costas del sur de México y Centroamérica. Según las proyecciones, podría convertirse en depresión tropical hacia mediados de la próxima semana.

El pronóstico ha sido reforzado por el reporte del NHC, el cual coincide en que existe una alta probabilidad de desarrollo ciclónico en aguas del Pacífico sur, muy cerca del litoral mexicano.

11 am PDT June 21 – there is a high chance of a tropical depression forming by the middle of next week south of Central America and southern Mexico. For more info, visit https://t.co/Oy8uoeSibM pic.twitter.com/zjGBN5MXTG

— NHC Pacific (@NHC_Pacific) June 21, 2025