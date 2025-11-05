Entregan nuevo complejo escolar y fortalecen infraestructura educativa en La Ballena

Durante la entrega y supervisión de obras de infraestructura educativa en Los Cabos, el gobernador Víctor Manuel Castro Cosío destacó que su administración seguirá fortaleciendo la educación pública en todos los niveles.

El objetivo —dijo— es ofrecer espacios dignos y equipados que impulsen la formación de niñas, niños y jóvenes sudcalifornianos.

Entregan nuevo complejo escolar en La Ballena

Acompañado por el alcalde Christian Agúndez Gómez, el mandatario se reunió con docentes y padres de familia en la colonia La Ballena, en San José del Cabo.

Ahí entregó un nuevo centro educativo que integra instalaciones para un jardín de niños, primaria, secundaria y preparatoria, lo que representa un avance importante en el acceso a la educación en esta zona del municipio.

Inversión por niveles educativos

Castro Cosío informó que en este conjunto de obras se invirtieron 90 millones de pesos, distribuidos de la siguiente manera:

Jardín de niños: 17.7 millones de pesos

Escuela primaria: 20.5 millones de pesos

Escuela secundaria: 25.5 millones de pesos

Preparatoria (primera etapa): 26.1 millones de pesos, con cinco aulas, cancha de usos múltiples, laboratorio de química, centro de cómputo y área administrativa.

Más de 600 mdp invertidos en educación

El Gobernador recordó que con estas acciones ya se superan los 600 millones de pesos invertidos en infraestructura educativa durante su administración.

Estos recursos fortalecen la calidad y cobertura del sistema educativo en todo el estado.

Durante el acto, anunció que en los próximos días se entregarán 500 nuevas plazas a trabajadores de la educación, tanto administrativos como docentes.

“Un hecho histórico que reconoce el esfuerzo del magisterio sudcaliforniano”, subrayó.

Educación pública de calidad para todas y todos

“Hoy concretamos un esfuerzo de muchos años. Durante décadas hemos luchado por construir un sistema educativo más justo, y estos lugares representan ese ideal: una educación de calidad para todas y todos”, afirmó Castro Cosío.

Finalmente, reiteró su compromiso de garantizar el acceso a la educación en todo el estado.

“Las escuelas no son solo muros o aulas, sino el corazón donde se forma al nuevo mexicano que construirá una patria más justa y solidaria”, concluyó.