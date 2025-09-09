Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Martes 9 de Septiembre, 2025
HomeBCSGobernador preside la ceremonia de posesión del nuevo Coordinador de la Guardia Nacional en BCS
BCS

Gobernador preside la ceremonia de posesión del nuevo Coordinador de la Guardia Nacional en BCS

El coronel Ramón Gerardo Lara Calvillo asumió como nuevo coordinador de la Guardia Nacional en BCS
Brenda Ireri Yáñez
9 septiembre, 2025
0
9
Nuevo Coordinador Guardia Nacional BCS

Imagen: Gobierno de BCS

El gobernador Víctor Manuel Castro Cosío asistió este martes a la ceremonia de toma de posesión y protesta de bandera del nuevo coordinador de la Guardia Nacional en Baja California Sur, coronel Ramón Gerardo Lara Calvillo.

En su mensaje, el mandatario dio la bienvenida al nuevo coordinador y expresó su confianza en que su experiencia y vocación de servicio serán clave para reforzar la vigilancia y la protección en las cinco regiones del estado.

Castro Cosío reiteró la disposición del Gobierno del Estado para sumar esfuerzos en beneficio del bienestar de las y los sudcalifornianos.

La ceremonia solemne se llevó a cabo en las instalaciones de la Guardia Nacional en La Paz. Estuvieron presentes mandos militares, representantes de los Poderes del Estado, así como personal del Ejército y de la Guardia Nacional.

  • Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO
Botón para suscribirse a tribuna de Méxio en Google News
EtiquetasGobierno Baja California Sur
Articulo anterior

Sismo en San José del Cabo la tarde de este martes

Siguiente articulo

Seguro de Desempleo inscripción solo hoy en CDMX