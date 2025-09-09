Gobernador preside la ceremonia de posesión del nuevo Coordinador de la Guardia Nacional en BCS

El gobernador Víctor Manuel Castro Cosío asistió este martes a la ceremonia de toma de posesión y protesta de bandera del nuevo coordinador de la Guardia Nacional en Baja California Sur, coronel Ramón Gerardo Lara Calvillo.

En su mensaje, el mandatario dio la bienvenida al nuevo coordinador y expresó su confianza en que su experiencia y vocación de servicio serán clave para reforzar la vigilancia y la protección en las cinco regiones del estado.

Castro Cosío reiteró la disposición del Gobierno del Estado para sumar esfuerzos en beneficio del bienestar de las y los sudcalifornianos.

La ceremonia solemne se llevó a cabo en las instalaciones de la Guardia Nacional en La Paz. Estuvieron presentes mandos militares, representantes de los Poderes del Estado, así como personal del Ejército y de la Guardia Nacional.